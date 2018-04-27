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Министр экономики Японии на выходных посетит Россию
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Министр экономики Японии на выходных посетит Россию 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Российская Газета
В Россию на выходных приедет министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который в правительстве также курирует развитие экономических отношений с Москвой. Об этом глава ведомства сам сообщил на пресс-конференции в Токио.
"Мой визит в Россию пройдет с 28 по 29 апреля для того, чтобы подтвердить продвижение плана экономического сотрудничества в преддверии запланированной на май встречи лидеров Японии и России", — приводит ТАСС слова министра.
Ожидается, что в ходе визита Сэко проведет ряд двусторонних встреч. В частности, у него запланированы переговоры с первым заместителем премьера РФ Игорем Шуваловым.
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