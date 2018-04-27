На площадь 1905 года выйдут танки: вечером перекроют улицы из-за репетиции парада Победы

В пятницу, 27 апреля, на площади 1905 года пройдет третья репетиция парада Победы. На этот раз в центр города выйдет военная техника.

На время репетиции центральные улицы будут перекрыты с 20:00 до 4:00. Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина , по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.

Кроме того, на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в центр гаишники оперативно будут закрывать движение транспорта по Окраинной от Палисадной до Дорожной, Дорожной от Окраинной до Военной, Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы , Патриса Лумумбы от Военной до Московской, Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, Посадской от Большакова до Пальмиро Тольтти, Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, Репина от Малышева до Ленина, Малышева от Московской до Репина, Попова от Московской до Репина.

Из-за репетиции в центре города автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым маршрутам.

Отметим, что движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.

Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь. Танки также выведут в центр 3 мая и 7 мая.