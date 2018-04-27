Маск создаст дракона‐киборга

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск решил приступить к реализации новой идеи в области высоких технологий. На этот раз он хочет создать кибернетического дракона, о чем сообщил своим поклонникам в Twitter.

По его словам, до сих пор этот рынок незаслуженно обходили вниманием. Судя по всему, Маск намерен исправить досадное недоразумение. Правда, пока пионер новых областей науки и техники, а также генератор различных идей не посвятил общественность в подробности своего проекта.

Oh btw I’m building a cyborg dragon

— Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г.

В числе масштабных начинаний Маска уже числятся электромобили Tesla, сверхскоростной пневмопоезд Hyperloop и грандиозная программа покорения Марса SpaceX

Есть и более мелкие задумки — такие как безопасные огнеметы, которые пригодятся во время нашествия зомби. В конце января компания The Boring Company, основанная Илоном Маском, начала продавать огнеметы, созданные специально на случай

зомби-апокалипсиса. Устройство стоит 500 долларов. Буквально через неделю после начала продаж Маск сообщил, что все аппараты проданы. «360» разобрался, зачем Маску огнеметы и кто их покупает.