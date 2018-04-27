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Маск создаст дракона‐киборга
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Маск создаст дракона‐киборга 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Бизнесмен и изобретатель Илон Маск решил приступить к реализации новой идеи в области высоких технологий. На этот раз он хочет создать кибернетического дракона, о чем сообщил своим поклонникам в Twitter.
По его словам, до сих пор этот рынок незаслуженно обходили вниманием. Судя по всему, Маск намерен исправить досадное недоразумение. Правда, пока пионер новых областей науки и техники, а также генератор различных идей не посвятил общественность в подробности своего проекта.
Oh btw I’m building a cyborg dragon
— Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г.
В числе масштабных начинаний Маска уже числятся электромобили Tesla, сверхскоростной пневмопоезд Hyperloop и грандиозная программа покорения Марса SpaceX.
Есть и более мелкие задумки — такие как безопасные огнеметы, которые пригодятся во время нашествия зомби. В конце января компания The Boring Company, основанная Илоном Маском, начала продавать огнеметы, созданные специально на случай
зомби-апокалипсиса. Устройство стоит 500 долларов. Буквально через неделю после начала продаж Маск сообщил, что все аппараты проданы. «360» разобрался, зачем Маску огнеметы и кто их покупает.
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