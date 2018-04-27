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Шумных соседей во Владивостоке наказывают штрафами
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Шумных соседей во Владивостоке наказывают штрафами 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке, согласно действующему краевому законодательству, за нарушение тишины и покоя по ночам нерадивых горожан штрафуют. Для физических лиц предусмотрены штрафы от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 000 до 50 000 рублей. Об этом сообщил официальный сайт администрации города.
Нарушителей тишины и покоя граждан административные комиссии столицы Приморья привлекают к ответственности по краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» на основе представленных полицейскими материалов.
Если в ночное время вам мешают спать соседи, нужно звонить в полицию. Правоохранители определят виновника и зафиксируют нарушение порядка, а составленные материалы передадут в районную административную комиссию.
Почти полгода жители поселка Ильинский в Раменском районе и днем и ночью страдают от непрерывного собачьего лая. Они уже даже привыкли говорить погромче.
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