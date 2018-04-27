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Тариф на воду для производителей риса намерены снизить в Приморье
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Тариф на воду для производителей риса намерены снизить в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
На данный момент основные посевы риса в крае расположены в Ханкайском и Хорольском районах. Их орошают мелиоративные системы со сложной инженерной инфраструктурой.
«Вода из озера Ханка на рисовые оросительные системы подается насосной станцией первого подъема «Сиваковская» и насосными станциями второго подъема «Петровичанская» и «Луговая» по магистральным каналам общей протяженностью 68 километров», — рассказал директор управления «Приммелиоводхоз» Олег Нагорный.
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц сообщил, что в этом году заявки от сельхозпроизводителей на орошение рисовых полей поступили почти на 11 тысяч гектаров.
«В этом году Минсельхоз России компенсирует Приммелиоводхозу 11 миллионов рублей, что позволило снизить тариф на воду до 77 копеек за кубометр», — добавил Олег Нагорный.
Врио Губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что тариф необходимо снижать.
«Я проработаю этот вопрос с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым», — обозначил глава Приморья.
Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко в четверг, 26 апреля, находится с рабочим визитом в Хорольском районе.
В муниципалитете глава региона уже посетил несколько сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству и переработке молока, растениеводству, а также осмотрел социальные объекты муниципалитета, производственные мощности ряда предприятий включая горнорудную компанию поселка-моногорода Ярославский.
Кроме того, глава Приморья встретится с жителями района — фермерами, предпринимателями, депутатами, проведет двустороннюю встречу с главой муниципалитета.
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