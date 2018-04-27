В Приморье полицейского уволили за сокрытие восьми миллионов рублей

По данным ведомства, уже бывший полицейский нарушил требования ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции» при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

"Так, он не отразил информацию о поступлении свыше 8 миллионов рублей на открытый им счет в кредитной организации. Кроме этого, в период 2013-2017 годы оперуполномоченный приобрёл в целях дальнейшей продажи 5 дорогостоящих автомашин, тем самым нарушив установленный для государственных служащих запрет на осуществление предпринимательской деятельности. При этом сведения о доходах, полученных сотрудником внутренних дел от продажи указанных транспортных средств, были им существенно занижены", — говорится в сообщении.

Прокурор края внес представление начальнику УМВД России по Приморскому краю, которое рассмотрено и удовлетворено. Полицейский уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.