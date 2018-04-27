Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк выступил с лекцией в рамках курса «Армия и общество»

Тема выступления дипломата касалась состояния отношений между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки. Кисляк представлял интересы России в США на протяжении девяти лет. Этим опытом он поделился со слушателями академии. Бывший посол рассказал о механизмах принятия решений в американском истеблишменте, специфике дипломатической работы и других аспектах своей службы.

«То, до чего они (США — прим.ред) опустились в отношениях с нами, ниже любого уровня уважения международного права и цивилизованного дипломатического общения. Скорее всего, это идет от неспособности сломать нас и желания хоть как-то проявить себя в давлении на Россию… Я был более высокого мнения об уровне дипломатической школы США», — отметил Сергей Кисляк, отвечая на вопрос о текущем уровне отношений двух стран.