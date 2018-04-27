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Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк выступил с лекцией в рамках курса «Армия и общество»
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Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк выступил с лекцией в рамках курса «Армия и общество» 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Тема выступления дипломата касалась состояния отношений между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки.
Бывший постоянный представитель России при НАТО и бывший посол в США Сергей Кисляк выступил перед слушателями Военной академии Генштаба ВС РФ. Встреча прошла в рамках курса «Армия и общество».
Тема выступления дипломата касалась состояния отношений между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки. Кисляк представлял интересы России в США на протяжении девяти лет. Этим опытом он поделился со слушателями академии. Бывший посол рассказал о механизмах принятия решений в американском истеблишменте, специфике дипломатической работы и других аспектах своей службы.
«То, до чего они (США — прим.ред) опустились в отношениях с нами, ниже любого уровня уважения международного права и цивилизованного дипломатического общения. Скорее всего, это идет от неспособности сломать нас и желания хоть как-то проявить себя в давлении на Россию… Я был более высокого мнения об уровне дипломатической школы США», — отметил Сергей Кисляк, отвечая на вопрос о текущем уровне отношений двух стран.
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