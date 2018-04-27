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Хакасию и Алтайский край соединит автодорога «Абакан-Бийск»
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Хакасию и Алтайский край соединит автодорога «Абакан-Бийск» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин заявил о планах по строительству транспортного коридора «Абакан-Бийск».
Как пишет «Бийский рабочий», правительство республики добивается включения проекта в федеральную программу, рассчитанную до 2025 года. Таким образом путь между субъектами сократиться с 1100 км до 437 км. Добиться этого намерены за счет реконструкции дороги «Аскиз-Бирикчуль-Вершина Теи».
Новая автотрасса положительно скажется на развитии туризма, будут сокращены транспортные издержки при грузоперевозках, вырастит товарооборот. Для соседних областей это также будет выгодно.
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