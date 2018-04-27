Хакасию и Алтайский край соединит автодорога «Абакан-Бийск»

Как пишет «Бийский рабочий», правительство республики добивается включения проекта в федеральную программу, рассчитанную до 2025 года. Таким образом путь между субъектами сократиться с 1100 км до 437 км. Добиться этого намерены за счет реконструкции дороги «Аскиз-Бирикчуль-Вершина Теи».

Новая автотрасса положительно скажется на развитии туризма, будут сокращены транспортные издержки при грузоперевозках, вырастит товарооборот. Для соседних областей это также будет выгодно.