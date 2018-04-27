Стало известно расписание дачных автобусов в Хабаровске

Дачные автобусы в Хабаровске начнут курсировать 27 апреля. ИА « Хабаровский край сегодня» публикует расписание пригородных сезонных маршрутов в 2018 году.

№ 112 «Хабаровский автовокзал — с/о „Дорожник“

От автовокзала:

Понедельник, вторник, четверг 8-50; 18-30.

Среда, пятница 8-50; 14-20; 18-30.

Выходные 8-50; 13-40; 18-30.

От с/о „Дорожник“:

Понедельник, вторник, четверг 9-35; 19-27.

Среда, пятница 9-35; 15-05; 19-27.

Суббота, воскресенье 9-35; 14-35; 19-27.

№ 103 „Автопарк (Южный м-н) — Урочище Ситинское“

От автопарка:

Вторник, четверг, выходные 7-30; 9-20; 16-15; 18-05.

От урочища Ситинское:

Вторник, четверг, выходные 8-25; 10-15; 17-10; 19-00.

№ 117 „Автовокзал — хутор Галкино“

От автовокзала:

Будни 6-50; 8-50; 9-59; 11-24; 12-33; 15-07; 17-02; 18-21; 20-55.

Выходные 6-50; 7-28; 8-07; 8-40; 9-30; 10-30; 11-21; 12-12; 13-04; 13-55; 14-46; 15-38; 16-29; 17-18; 18-12; 19-03; 19-54; 20-46.

От хутора Галкино:

Будни 8-07; 10-07; 11-16; 12-41; 13-50; 16-24; 18-19; 19-38; 22-12.

Выходные 8-07; 8-45; 9-24; 10-03; 10-41; 11-44; 12-38; 13-29; 14-21; 15-12; 16-03; 16-55; 17-46; 18-37; 19-29; 20-19; 21-11; 22-03.

№ 116 „Автовокзал — с/о „Содружество“

От автовокзала:

Среда, суббота, воскресенье 7-45; 9-15; 10-45; 15-45; 17-19.

От с/о „Содружество“:

Среда, суббота, воскресенье 8-26; 9-56; 11-26; 16-26; 18-00.

№ 111У „Автовокзал — с/о в районе села Смирновка“

От автовокзала:

Будни 6-49; 8-50; 11-05; 12-45; 14-20; 16-10; 18-30; 20-20.

Выходные 6-49; 7-30; 8-50; 9-20; 11-05; 12-45; 13-40; 14-20; 15-30; 16-10; 17-15; 18-30; 20-20.

От с/о в районе Смирновки:

Будни 7-44; 9-34; 11-49; 13-28; 15-03; 16-53; 19-26; 21-03.

Выходные 7-44; 8-13; 9-34; 10-03; 11-49; 13-28; 14-34; 15-03; 16-13; 16-53; 17-58; 19-26; 21-03.

№ 110 „Химфармзавод — Мукомол“

От Химфармзавода:

Будни 6-45; 7-15; 7-45; 8-15; 8-30; 8-45; 9-00; 9-15; 9-30; 9-45; 10-00; 10-15; 10-30; 11-00; 11-30; 11-45; 12-00; 12-15; 12-45; 13-15; 13-45; 14-00; 14-15; 14-30; 14-45; 15-00; 15-15; 15-30; 15-45; 16-00; 6-15; 16-30; 16-45; 17-00; 17-30; 18-00; 18-15; 18-30; 18-45; 19-15; 19-45; 20-15; 20-45.

Выходные 6-50; 7-14; 7-38; 7-50; 8-02; 8-14; 8-26; 8-38; 8-50; 9-02; 9-14; 9-26; 9-38; 10-02; 10-26; 10-50; 11-14; 11-26; 11-38; 11-50; 12-02; 12-14; 12-26; 12-38; 12-50; 13-02; 13-14; 13-26; 13-38; 13-50; 14-02; 14-14; 14-26; 14-38; 14-50; 15-02; 15-14; 15-26; 15-38; 15-50; 16-02; 16-14; 16-26; 16-38; 17-02; 17-26; 17-50; 18-02; 18-14; 18-26; 18-38; 18-50; 19-02; 9-14; 19-26; 19-38; 19-50; 20-02; 20-14; 20-26; 20-38; 20-50; 21-02.

От Мукомола:

Будни 7-15; 7-45; 8-15; 8-45; 9-00; 9-15; 9-30; 9-45; 10-00; 10-15; 10-30; 10-45; 11-00; 11-30; 12-00; 12-15; 12-30; 12-45; 13-15; 13-45; 14-15; 14-30; 14-45; 15-00; 15-15; 15-30; 15-45; 16-00; 16-15; 16-30; 16-45; 17-00; 17-15; 17-30; 18-00; 18-30; 18-45; 19-00; 19-15; 19-45; 20-15; 20-45; 21-15.

Выходные 7-20; 7-44; 8-08; 8-20; 8-32; 8-44; 8-56; 9-08; 9-20; 9-32; 9-44; 9-56; 10-08; 10-32; 10-56; 11-20; 11-44; 11-56; 12-08; 12-20; 12-32; 12-44; 12-56; 13-08; 13-20; 13-32; 13-44; 13-56; 14-08; 14-20; 14-32; 14-44; 14-56; 15-08; 15-20; 5-32; 15-44; 15-56; 16-08; 16-20; 16-32; 16-44; 16-56; 17-08; 17-32; 17-56; 18-20; 18-32; 18-44; 18-56; 19-08; 19-20; 19-32; 19-44; 19-56; 20-08; 20-20; 20-32; 20-44; 20-56; 21-08; 21-20; 21-32.

№ 108 „Автовокзал — Заозерное — Горбатый мост“

От автовокзала:

Будни 7-20; 9-45; 12-15; 14-15; 16-15; 19-05; 21-05. Выходные 7-00; 7-30; 8-05; 9-05; 9-35; 10-05; 12-10; 14-15; 14-50; 15-50; 16-25; 17-00; 18-08; 19-05; 21-05.

От „Горбатого моста“:

Будни 8-18; 10-43; 13-13; 15-13; 17-13; 20-03; 22-03. Суббота, воскресенье 7-58; 8-28; 9-03; 10-03; 10-33; 11-03; 13-08; 15-13; 15-48; 16-48; 17-23; 17-58; 19-03; 20-03; 22-03.

№ 120 „Автопарк (Южный микрорайон) — с/о „Ивушка“

От автопарка:

Среда, суббота, воскресенье 7-30; 9-15; 16-05; 17-50.

От „Ивушки“:

Среда, суббота, воскресенье 8-20; 10-05; 16-55; 18-40.

Маршрут № 119 „Автовокзал — с/о „Хуторок“

От автовокзала:

Будни 7-35; 10-51; 13-07; 15-23; 18-43; 20-59.

Выходные 6-42; 7-35; 8-54; 10-51; 13-07; 14-37; 15-23; 17-03; 18-43; 20-59.

От „Хуторка“:

Будни 8-43; 11-59; 14-15; 16-31; 19-51; 22-07.

Выходные 7-46; 8-43; 10-01; 11-59; 14-15; 15-45; 16-31; 18-11; 19-51; 22-07.

№ 125 „Автовокзал — село Ровное“

От автовокзала:

Будни 6-45; 9-25; 11-35; 13-50; 16-00; 18-40; 20-45.

Выходные 6-10; 6-58; 7-42; 8-20; 9-38; 10-43; 11-48; 2-50; 13-58; 15-03; 15-46; 16-08; 17-13; 17-56; 19-08; 19-51; 21-19.

От с. Ровное:

Будни 7-50; 10-30; 12-40; 14-55; 17-05; 19-40; 21-50.

Выходные 7-14; 8-02; 8-47; 9-25; 10-43; 11-48; 12-53; 13-58; 15-03; 16-08; 16-51; 17-14; 18-18; 19-01; 20-14; 20-58; 22-24.

№ 128 „Автопарк (Южный микрорайон) — Садовая“

От автопарка:

Понедельник 7-30; 8-45; 10-00; 11-40; 12-55; 14-10; 15-25; 16-40; 18-20; 19-35; 20-50.

Другие будни 7-30; 8-15; 8-45; 9-30; 10-00; 10-50; 11-40; 12-10; 12-55; 14-10; 14-55; 15-25; 16-10; 16-40; 17-30; 18-20; 18-50; 19-35; 20-50.

Выходные 7-30; 7-55; 8-20; 8-45; 9-10; 9-35; 10-00; 10-25; 10-50; 11-40; 12-10; 12-55; 14-10; 14-35; 15-00; 15-25; 15-50; 16-15; 16-40; 17-05; 17-30; 18-20; 18-45; 19-20; 20-35.

От Садовой:

Понедельник 8-05; 9-20; 10-35; 12-15; 13-30; 14-45; 16-00; 17-15; 18-55; 20-10; 21-25.

Другие будни 8-05; 8-50; 9-20; 10-05; 10-35; 11-25; 12-15; 12-45; 13-30; 14-45; 15-30; 16-00; 16-45; 17-15; 18-05; 18-55; 19-25; 20-10; 21-25.

Выходные 8-05; 8-30; 8-55; 9-20; 9-45; 10-10; 10-35; 11-00; 11-25; 12-15; 12-45; 13-30; 14-45; 15-10; 15-35; 16-00; 16-25; 16-50; 17-15; 17-40; 18-05; 18-55; 19-20; 19-55; 21-10.

№ 122 „Химфармзавод — урочище Чирков“

От Химфармзавода:

Понедельник 7-00; 8-40; 10-20; 16-20; 18-00.

Другие будни 7-00; 8-40; 11-10; 12-50; 14-40; 16-20; 18-30; 20-10.

Выходные 7-00; 8-00; 8-40; 9-40; 11-10; 12-00; 12-50; 13-40; 14-40; 15-30; 16-20; 17-20; 18-30; 20-10.

От урочища Чирков:

Понедельник 7-50; 9-30; 11-10; 17-10; 18-50.

Другие будни 7-50; 9-30; 12-00; 13-40; 15-30; 17-10; 19-20; 21-00.

Выходные 7-50; 8-50; 9-30; 10-30; 12-00; 12-50; 13-40; 14-30; 15-30; 16-20; 17-10; 18-20; 19-20.