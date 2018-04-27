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Гордума Дзержинска Нижегородской области расширила программу приватизации
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Гордума Дзержинска Нижегородской области расширила программу приватизации 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Дума Дзержинска Нижегородской области включила помещение бывшей женской консультации №2 в программу приватизации, сообщает пресс-служба Думы. Помещение включено в перечень приватизируемых объектов для пополнения доходов городского бюджета в в 2017 — 2019 годах.
Площадь бывшей женской консультации — 1,1 тысяч кв. м. Она была включена в муниципальную собственность Дзержинска распоряжением правительства Нижегородской области.
"Несколько лет назад местные учреждения здравоохранения были переданы на уровень области, а, значит, и помещения, в которых они располагались, перешли в областную собственность. Городская дума обращалась с просьбой о возвращении в муниципальную казну помещений, которые в результате некоторых реформ здравоохранения стали невостребованными.
Один из объектов, который городу вернули, мы сегодня включили в план приватизации с целью пополнения доходной части бюджета. Насколько мне известно, уже есть желающие приобрести этот объект. Не исключено, что он сохранит свое медицинское предназначение, но уже частного характера. Как будет в итоге, увидим по результатам проведенного конкурса", — пояснил председатель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Дзержинска Михаил Орлов.
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