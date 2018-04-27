Гордума Дзержинска Нижегородской области расширила программу приватизации

Дума Дзержинска Нижегородской области включила помещение бывшей женской консультации №2 в программу приватизации, сообщает пресс-служба Думы . Помещение включено в перечень приватизируемых объектов для пополнения доходов городского бюджета в в 2017 — 2019 годах.

Площадь бывшей женской консультации — 1,1 тысяч кв. м. Она была включена в муниципальную собственность Дзержинска распоряжением правительства Нижегородской области.

"Несколько лет назад местные учреждения здравоохранения были переданы на уровень области, а, значит, и помещения, в которых они располагались, перешли в областную собственность. Городская дума обращалась с просьбой о возвращении в муниципальную казну помещений, которые в результате некоторых реформ здравоохранения стали невостребованными.