Гордума Дзержинска Нижегородской области расширила программу приватизации 

Дума Дзержинска Нижегородской области включила помещение бывшей женской консультации №2 в программу приватизации, сообщает пресс-служба Думы. Помещение включено в перечень приватизируемых объектов для пополнения доходов городского бюджета в в 2017 — 2019 годах.
Площадь бывшей женской консультации — 1,1 тысяч кв. м. Она была включена в муниципальную собственность Дзержинска распоряжением правительства Нижегородской области.
"Несколько лет назад местные учреждения здравоохранения были переданы на уровень области, а, значит, и помещения, в которых они располагались, перешли в областную собственность. Городская дума обращалась с просьбой о возвращении в муниципальную казну помещений, которые в результате некоторых реформ здравоохранения стали невостребованными.
Один из объектов, который городу вернули, мы сегодня включили в план приватизации с целью пополнения доходной части бюджета. Насколько мне известно, уже есть желающие приобрести этот объект. Не исключено, что он сохранит свое медицинское предназначение, но уже частного характера. Как будет в итоге, увидим по результатам проведенного конкурса", — пояснил председатель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Дзержинска Михаил Орлов.