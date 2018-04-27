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На улицах Перми появилась дорожная разметка
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На улицах Перми появилась дорожная разметка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Накануне майских праздников в Перми стала появляться дорожная разметка. Сначала она наносится на тех улицах, где 1 и 9 мая пройдут праздничные шествия и парады.
«27 апреля мы нанесли разметку из термопластика на Октябрьской площади, — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» представитель подрядчика. — Кроме этого специальной краской нанесли дорожную разметку на улицах Ленина, Газеты Звезда, 25 октября, Островского, Достоевского, Парковая. В ближайшее время разметка появится и на других центральных улицах Перми, а затем и по всему городу».
На 2018 год на улицах города запланировано нанесение дорожной разметки краской в объёме более 90 тыс. кв.м., а термопластиком — более 30 тыс. кв.м.
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