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Как спасти глаза при работе в офисе?
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Как спасти глаза при работе в офисе? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Весь день сижу за компьютером, вечером всё плывёт перед глазами. Что делать?
— Сегодня 100% активных пользователей глобальных сетей испытывают дискомфорт — это так называемый компьютерный синдром, — объясняет главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Красноярского края Станислав Ильенков. — Рабочий процесс нужно разбавлять физкультурой. Например, пройтись по офису или всем коллективом сделать производственную гимнастику. Отвлекаться от работы нужно каждые 30 минут. Можно посмотреть вдаль, поморгать. Не нужно забывать и про расположение монитора. Он должен быть ниже уровня взгляда.
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