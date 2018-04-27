Как спасти глаза при работе в офисе?

Весь день сижу за компьютером, вечером всё плывёт перед глазами. Что делать? — Сегодня 100% активных пользователей глобальных сетей испытывают дискомфорт — это так называемый компьютерный синдром, — объясняет главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Красноярского края Станислав Ильенков. — Рабочий процесс нужно разбавлять физкультурой. Например, пройтись по офису или всем коллективом сделать производственную гимнастику. Отвлекаться от работы нужно каждые 30 минут. Можно посмотреть вдаль, поморгать. Не нужно забывать и про расположение монитора. Он должен быть ниже уровня взгляда.