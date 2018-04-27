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До конца 2018 года трижды будут закрывать акваторию Владивостока
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До конца 2018 года трижды будут закрывать акваторию Владивостока 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий рассказал, что акваторию Владивостока в 2018 году будут закрывать для проведения морского салона, Международной парусной регаты и ВЭФ. Об этом сообщил сайт primpress.ru.
Помимо традиционного ВЭФ в этом году добавили еще два морских крупных мероприятия. Первое — это морской салон, который пройдет в июле, второе — Международная парусная регата
— Леонид Маковецкий.
Планируется, что все суда будут размещены у причальных стенок от морского вокзала и до Золотого моста. Во время парусной регаты перекроют Золотой Рог.
Основной вопрос в организации этого мероприятия — это террористическая безопасность. Поэтому нас просили закрыть все стоянки на ключ и не выпускать маломерные суда в море. Однако такой вариант многих не устраивает, поэтому, скорее всего, будут перекрываться некоторые бухты и заливы, куда нельзя будет входить маломерным судам
— Леонид Маковецкий.
В Диомидовском рыбном порту столицы Приморья затонула 105‐метровая стапель‐палуба. Пришвартованным к палубе рыболовецким судам грозит столкновение при серьезном ветре.
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