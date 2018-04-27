До конца 2018 года трижды будут закрывать акваторию Владивостока

Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий рассказал, что акваторию Владивостока в 2018 году будут закрывать для проведения морского салона, Международной парусной регаты и ВЭФ. Об этом сообщил сайт primpress.ru.

Помимо традиционного ВЭФ в этом году добавили еще два морских крупных мероприятия. Первое — это морской салон, который пройдет в июле, второе — Международная парусная регата

— Леонид Маковецкий.

Планируется, что все суда будут размещены у причальных стенок от морского вокзала и до Золотого моста. Во время парусной регаты перекроют Золотой Рог.

Основной вопрос в организации этого мероприятия — это террористическая безопасность. Поэтому нас просили закрыть все стоянки на ключ и не выпускать маломерные суда в море. Однако такой вариант многих не устраивает, поэтому, скорее всего, будут перекрываться некоторые бухты и заливы, куда нельзя будет входить маломерным судам

— Леонид Маковецкий.

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