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Акваторию Владивостока в этом году будут закрывать несколько раз
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Акваторию Владивостока в этом году будут закрывать несколько раз 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг, 26 апреля, на базе приморского ГИМС прошло совещание с представителями стоянок катеров и пограничников, сообщает PRIMPRESS.
Во время встречи главный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий рассказал присутствующим, о предстоящих планах на этот сезон и, что ожидать от международных мероприятиях, которые пройдут во Владивостоке.
«Помимо традиционного ВЭФа в этом году к нам добавили еще два морских крупных мероприятия. Первый — это Морской салон, который пройдет в июле, второе –Международная Парусная регата», — отметил на совещание Леонид Фролович.
Как рассказал Леонид Маковецкий, по планам все суда будут размещены у причальных стенок, начиная от Морского вокзала и до Золотого Моста. Где точно начнется регата пока неизвестно, но закончится она во Владивостоке. В связи с проведением Парусной регаты будет перекрываться Золотой Рог, однако здесь есть несколько сложных вопросов, как именно они будут решаться, в настоящее время обсуждается.
«Основной вопрос в организации этого мероприятия — это террористическая безопасность. Поэтому нас просили закрыть все стоянки на ключ и не выпускать маломерные суда в море. Однако такой вариант многих не устраивает, поэтому скорей всего будут перекрываться некоторые бухты и заливы, куда нельзя будет входить маломерным судам», — отметил Леонид Фролович.
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