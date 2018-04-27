Закатают в асфальт: трассу Уфа — Аэропорт ждёт третий ремонт за шесть лет

Дорогу Уфа — Аэропорт снова собираются ремонтировать. С предыдущего масштабного ремонта, который проводился перед саммитами ШОС БРИКС , прошло всего два с половиной года. За это время генподрядчику пришлось несколько раз переделывать дорогу за свой счёт. На этот раз на реконструкцию участка трассы в аэропорт из бюджетных средств потратят 103 миллиона рублей.

Почему многострадальную дорогу приходится ремонтировать каждый год, разбирался корреспондент Ufa1.

Сделали? А теперь переделаем

Дорогу начали приводить в порядок ещё шесть лет назад, в 2012 году. Но работу сделали тяп-ляп, и к 2014 году верхний слой асфальта превратился в сплошную колею. Проверка дорожно-строительной лаборатории выявила, что асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТа. Недовольство качеством ремонта тогда выразил даже Глава республики Рустэм Хамитов

Уфа — Аэропорт — одна из самых загруженных дорог башкирской столицы

— Я останавливал стройку, часть старого асфальта дорожники сняли, дошли до аэропорта, вернулись в сторону Уфы, и вот эти 2,5 километра перед Уфой они не сделали. У города есть соглашение с этими строителями, есть гарантийные обязательства у этих строителей, они эти 2,5 километра отремонтируют. Хотя за полтора года там и собственник сменился, и прошли разного рода преобразования, — сказал Рустэм Хамитов на пресс-конференции в апреле 2014 года.

В мае того же года начали ремонт за счёт подрядной организации — она должна была заменить покрытие по гарантии.

— Подрядчику, который пытался сэкономить на качестве асфальта при ремонте дороги Уфа — Аэропорт, предстоит переложить асфальт — теперь уже под неусыпным контролем соответствующих служб, с соблюдением существующих технологий, норм и правил, — рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.

Выезд из города в сторону аэропорта снова будут ремонтировать

Саммиты

Той же весной началась масштабная реконструкция трассы перед знаменательным событием — саммитами ШОС и БРИКС. На въезде в город установили обновлённые остановки, бордюры, снесли рекламные конструкции, привели в порядок обочины.

Дорожники успели в срок — некоторое время жители Уфы даже могли порадоваться по-европейски ровной дорогой. Но из-за аномальной жары в 2015-м верхний слой свежеуложенного асфальта стал плавиться и наматываться на колёса проезжающих автомобилей. В ночь с 23 на 24 июня деформировавшийся участок экстренно начали восстанавливать.

Перед саммитами дорогу привели в порядок

— Все работы на данном участке выполняются на средства подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. Бюджетные средства на данные цели не привлекаются, — отрапортовали тогда в пресс-службе уфимской мэрии.

После этого дорожники ещё несколько раз выходили на участок — выравнивали злополучное покрытие.

Осенью прошлого года, перед празднованием Дня республики, на дороге Уфа — Аэропорт снова заметили дорожников. Ремонт проводили в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новый контракт

И вот в начале апреля стало известно об очередном предстоящем ремонте. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы провело аукцион и отобрало подрядчика: на этот раз ремонтировать трассу Уфа — Аэропорт будет ООО «ГП Дорстрой-Уфа».

В документах закупки указано, что дорожники должны будут устранить колейность, заменить асфальт и нанести разметку из термопластика на участке от проспекта Салавата Юлаева до автодороги М-5 «Урал» в Кировском районе Уфы. На ремонт участка направят до 103,14 миллиона рублей из средств городского, республиканского и федерального бюджетов.

Перед саммитами дорогу привели в порядок

— Все работы должны быть завершены до 25 октября этого года, — значится в бумагах закупки.

На этот раз гарантийный срок на проведенные работы должен составить не менее четырёх лет. Есть условие и касающееся качества разметки из термопластика — износиться на четверть она должна не раньше, чем за полгода.

За какую сумму оплаты подрядчик готов взяться за работу, в документах не сообщается.

Гарантия качества

По контракту, все недостатки, которые обнаружатся в гарантийный период, подрядчик обязан будет устранить за свой счёт.

Подрядчик должен обеспечить гарантию не только дороги, но и разметки

— Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения от заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков, — сообщается в новом контракте.

Контролировать качество при этом будут представители МБУ Служба заказчика и технического надзора по благоустройству. В случае признания вины подрядчика, расходы на доведение дороги до ума ему придётся полностью взять на себя в полном объеме.

«Ради уменьшения аварийности»

— Принимая во внимание ежегодное увеличение транспортных нагрузок на автомобильную дорогу Уфа — Аэропорт, важно не допустить образования «очагов аварийности». Поэтому и необходимо выполнить ремонт изношенных слоев асфальтобетонного покрытия данного участка, — объяснил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов.

После зимы на трассе образовалась колея

Руководитель ведомства пояснил, что первый подрядчик, который делал ремонт в 2012 году —компания «Дортрансстрой» — отремонтировал дорогу за свой счёт. Гарантийный срок по контракту составил четыре года.

— В 2015 году генподрядчик «Группа предприятий РАД» нанес на дорогу защитный слой дорожного покрытия автодороги литой эмульсионно-защитной смесью, — сказал Радмил Муслимов. — Нормативный срок эксплуатации защитного слоя составляет два года. Гарантия истекла 1 июня прошлого года.