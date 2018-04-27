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Закатают в асфальт: трассу Уфа — Аэропорт ждёт третий ремонт за шесть лет
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Закатают в асфальт: трассу Уфа — Аэропорт ждёт третий ремонт за шесть лет 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Дорогу Уфа — Аэропорт снова собираются ремонтировать. С предыдущего масштабного ремонта, который проводился перед саммитами ШОС и БРИКС, прошло всего два с половиной года. За это время генподрядчику пришлось несколько раз переделывать дорогу за свой счёт. На этот раз на реконструкцию участка трассы в аэропорт из бюджетных средств потратят 103 миллиона рублей.
Почему многострадальную дорогу приходится ремонтировать каждый год, разбирался корреспондент Ufa1.
Сделали? А теперь переделаем
Дорогу начали приводить в порядок ещё шесть лет назад, в 2012 году. Но работу сделали тяп-ляп, и к 2014 году верхний слой асфальта превратился в сплошную колею. Проверка дорожно-строительной лаборатории выявила, что асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТа. Недовольство качеством ремонта тогда выразил даже Глава республики Рустэм Хамитов.
Уфа — Аэропорт — одна из самых загруженных дорог башкирской столицы
— Я останавливал стройку, часть старого асфальта дорожники сняли, дошли до аэропорта, вернулись в сторону Уфы, и вот эти 2,5 километра перед Уфой они не сделали. У города есть соглашение с этими строителями, есть гарантийные обязательства у этих строителей, они эти 2,5 километра отремонтируют. Хотя за полтора года там и собственник сменился, и прошли разного рода преобразования, — сказал Рустэм Хамитов на пресс-конференции в апреле 2014 года.
В мае того же года начали ремонт за счёт подрядной организации — она должна была заменить покрытие по гарантии.
— Подрядчику, который пытался сэкономить на качестве асфальта при ремонте дороги Уфа — Аэропорт, предстоит переложить асфальт — теперь уже под неусыпным контролем соответствующих служб, с соблюдением существующих технологий, норм и правил, — рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.
Выезд из города в сторону аэропорта снова будут ремонтировать
Саммиты
Той же весной началась масштабная реконструкция трассы перед знаменательным событием — саммитами ШОС и БРИКС. На въезде в город установили обновлённые остановки, бордюры, снесли рекламные конструкции, привели в порядок обочины.
Дорожники успели в срок — некоторое время жители Уфы даже могли порадоваться по-европейски ровной дорогой. Но из-за аномальной жары в 2015-м верхний слой свежеуложенного асфальта стал плавиться и наматываться на колёса проезжающих автомобилей. В ночь с 23 на 24 июня деформировавшийся участок экстренно начали восстанавливать.
Перед саммитами дорогу привели в порядок
— Все работы на данном участке выполняются на средства подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. Бюджетные средства на данные цели не привлекаются, — отрапортовали тогда в пресс-службе уфимской мэрии.
После этого дорожники ещё несколько раз выходили на участок — выравнивали злополучное покрытие.
Осенью прошлого года, перед празднованием Дня республики, на дороге Уфа — Аэропорт снова заметили дорожников. Ремонт проводили в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Новый контракт
И вот в начале апреля стало известно об очередном предстоящем ремонте. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы провело аукцион и отобрало подрядчика: на этот раз ремонтировать трассу Уфа — Аэропорт будет ООО «ГП Дорстрой-Уфа».
В документах закупки указано, что дорожники должны будут устранить колейность, заменить асфальт и нанести разметку из термопластика на участке от проспекта Салавата Юлаева до автодороги М-5 «Урал» в Кировском районе Уфы. На ремонт участка направят до 103,14 миллиона рублей из средств городского, республиканского и федерального бюджетов.
Перед саммитами дорогу привели в порядок
— Все работы должны быть завершены до 25 октября этого года, — значится в бумагах закупки.
На этот раз гарантийный срок на проведенные работы должен составить не менее четырёх лет. Есть условие и касающееся качества разметки из термопластика — износиться на четверть она должна не раньше, чем за полгода.
За какую сумму оплаты подрядчик готов взяться за работу, в документах не сообщается.
Гарантия качества
По контракту, все недостатки, которые обнаружатся в гарантийный период, подрядчик обязан будет устранить за свой счёт.
Подрядчик должен обеспечить гарантию не только дороги, но и разметки
— Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения от заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков, — сообщается в новом контракте.
Контролировать качество при этом будут представители МБУ Служба заказчика и технического надзора по благоустройству. В случае признания вины подрядчика, расходы на доведение дороги до ума ему придётся полностью взять на себя в полном объеме.
«Ради уменьшения аварийности»
— Принимая во внимание ежегодное увеличение транспортных нагрузок на автомобильную дорогу Уфа — Аэропорт, важно не допустить образования «очагов аварийности». Поэтому и необходимо выполнить ремонт изношенных слоев асфальтобетонного покрытия данного участка, — объяснил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов.
После зимы на трассе образовалась колея
Руководитель ведомства пояснил, что первый подрядчик, который делал ремонт в 2012 году —компания «Дортрансстрой» — отремонтировал дорогу за свой счёт. Гарантийный срок по контракту составил четыре года.
— В 2015 году генподрядчик «Группа предприятий РАД» нанес на дорогу защитный слой дорожного покрытия автодороги литой эмульсионно-защитной смесью, — сказал Радмил Муслимов. — Нормативный срок эксплуатации защитного слоя составляет два года. Гарантия истекла 1 июня прошлого года.
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