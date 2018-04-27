США составили список поддерживающих их позицию стран

Американцы составили список стран, голосующих в Генеральной ассамблее (ГА) ООН в соответствии с позицией США , а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад госдепартамента Соединенных Штатов.

По данным американского внешнеполитического ведомства, в 2017 году Генассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31 проценте случаев большинство государств-членов ГА голосовали так же, как США, что на 10 процентов ниже показателя за 2016 год. Подобный отчет госдеп выпускает уже 34 года подряд.

Великобритания, Франция, Палау, Украина, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, КНДР, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР. Десятку стран, чьи решения чаще всего совпадали с США, составили Израиль , Микронезия, Канада , Маршалловы острова, Австралия Чехия . В список государств, чьи взгляды максимально различались с американскими, вошли Зимбабве

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, американцы платят 22 процента в бюджет всемирной организации. «Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31 проценте случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — отметила дипломат. Она назвала такую ситуацию «неприемлемым откликом на наши инвестиции».