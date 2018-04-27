Ещё
СМИ: Минкомсвязи снизит госпошлины на выписанные в электронном виде справки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Минкомсвязи снизит госпошлины на выписанные в электронном виде справки 

RT на русском 28 минут назад
Минкомсвязи разработало законопроект, согласно которому россиянам, согласным на выписку справок в электронном виде, сделают скидку в размере 50% на государственную пошлину. Об этом сообщает издание «Известия».
По данным газеты, переход на электронные справки позволит сократить время их подготовки и решить проблему утери документов.
В министерстве уточнили, что для получения дисконта необходимо заказать и оплатить документ через портал госуслуг.
При этом цифровые документы подписываются электронной подписью ответственного лица и приравниваются к официальному документу на бумажном носителе, отмечает издание.
Ранее НСН сообщала, что в Росреестре намерены оцифровать все документы к 2020 году.
RT на русском: последние новости
В Пентагоне отреагировали на показанные в Москве обломки выпущенных по Сирии «Томагавков» Опубликованы фотографии со встречи Ким Чен Ына и Помпео Трамп заявил о планах встретиться с главой Apple Тимом Куком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1398
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»16
США отговаривали партнеров идти на брифинг России187
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам276
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение