Как отказаться от опасной работы?

Прораб халатно относится к безопасности на стройплощадке, где я тружусь монтажником. Рисковать своим здоровьем и жизнью из-за его беспечности не хочется. Могу ли я отказаться выполнять поручения начальства?

— Прежде всего нужно помнить, что в определённых условиях отказ от работы — законное право и даже обязанность человека. Это касается тех случаев, когда работодатель пренебрегает безопасностью и здоровьем сотрудников. Помните, что при решении любого вопроса, связанного с обеспечением безо­пасных условий труда, вы имеете право требовать присутствия представителя профсоюза, — говорит юрист Артем Заморников. — В целях самозащиты работник, известив своего непосредственного руководителя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью.