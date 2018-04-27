Ещё
В столичных аэропортах запретили лежать на креслах и сидеть на полу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столичных аэропортах запретили лежать на креслах и сидеть на полу 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
За лежание на креслах и катание на животных в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" теперь будут штрафовать. Мособлдума приняла соответствующие поправки к региональному КоАП.
Штрафы вводятся, в частности, за засорение территорий воздушных гаваней, загромождение проходов, неправильное использование эскалаторов, лифтов, кресел, прослушивание музыки без наушников. Отмечается, что нарушением теперь является «нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях», а также сидение на полу и «размещение багажа на сиденьях». Кроме того, нельзя ездить по территории аэропортов верхом на животных, передвигаться на гироскутерах и велосипедах. Штаф придется заплатить и тем гражданам, которые предлагают свои услуги или занимаются попрошайничеством, передает РИА Новости.
Правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания воздушной гавани.
Российская Газета: последние новости
Появились фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына Матвиенко: ООН мешает претензиям отдельных государств на исключительность Матвиенко: Роботы никогда не заменят парламентариев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1398
США отговаривали партнеров идти на брифинг России184
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам277
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»14
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение