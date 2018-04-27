В столичных аэропортах запретили лежать на креслах и сидеть на полу

За лежание на креслах и катание на животных в аэропортах "Домодедово" "Шереметьево" и " Жуковский " теперь будут штрафовать. Мособлдума приняла соответствующие поправки к региональному КоАП. Штрафы вводятся, в частности, за засорение территорий воздушных гаваней, загромождение проходов, неправильное использование эскалаторов, лифтов, кресел, прослушивание музыки без наушников. Отмечается, что нарушением теперь является «нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях», а также сидение на полу и «размещение багажа на сиденьях». Кроме того, нельзя ездить по территории аэропортов верхом на животных, передвигаться на гироскутерах и велосипедах. Штаф придется заплатить и тем гражданам, которые предлагают свои услуги или занимаются попрошайничеством, передает РИА Новости Правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания воздушной гавани.