На чьей они стороне? Великобритания — в бешенстве: страны ЕС не дают ей нанести очередной санкционный удар по России

После покушения на бывшего шпиона Сергея Скирпаля и предполагаемой химической атаки в Сирии Великобритания наряду с большинством других государств-членов ЕС желает направить России предупреждение.

Однако горстка не согласных с этим решением стран ЕС блокирует введение санкций против все более непредсказуемого российского лидера Владимира Путина

Об этом сообщил на собрании Комитета по казначейству Палаты общин канцлер казначейства Филип Хэммонд, он выразил депутатам свое разочарование в том, что у разных стран наблюдается «разная степень потребности» в жестких мерах.

По его словам, британское правительство было преисполнено решимости следовать примеру Америки и ввести новые санкции, однако ему помешало вето ряда стран ЕС.

Хэммонд сказал: «Полагаю, будет справедливо сказать, что среди стран ЕС наблюдается разная степень потребности в оказании дальнейшего давления на этих людей.

Одна из трудностей работы в рамках Европейского союза заключается в необходимости достижения консенсуса 28 членов, что, откровенно говоря, означает крайне низкий уровень функционирования».

Греции и Италии. Хотя он не указал на конкретные страны, мешающие действовать остальным 25, считается, что речь идет об Австрии

Все это происходит после того, как Великобритания обвинила Кремль в покровительстве сирийскому деспоту Башару Асаду , который попирает права человека и совершает бесчинства в отношении своего собственного народа.

Министр международного развития Пенни Мордонт выступила в защиту американских ракетных ударов по сирийскому режиму, заявив, что Москва блокировала любую попытку привлечь его к ответственности за незаконное использование химического оружия.

По словам Мордонт, Великобритания присоединилась к «ограниченным и целенаправленным» ракетным ударам потому, что режим продемонстрировал «возможности и намерение» использовать химическое оружие против гражданского населения.

«Также ясно, что сирийский режим и его сторонники, Россия и Иран , будут пытаться препятствовать каким бы то ни было дипломатическим усилиям по привлечению режима к ответственности за эту достойную осуждения незаконную тактику», — сказала она.

«Россия, 12 раз воспользовавшись в ООН правом вето по Сирии, позволила Асаду совершать зверства в отношении собственного народа и попирать права человека».

Однако несмотря на постоянные порицания Россия, похоже, намерена и далее накалять обстановку.

На днях она заявила, что предоставит Сирии новую усовершенствованную систему противовоздушной обороны в ответ на удары, обрушившиеся на Сирию ранее в этом месяце.

По словам генерал-полковника Сергея Рудского, поставки новых систем противоракетной обороны будут осуществлены «в ближайшее время».