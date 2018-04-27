США пересчитали своих единомышленников

В список вошли и те страны, взгляды которых не соответствуют взглядам американского правительства. В докладе Госдепа говорится о том, что в 2017 году генассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случае большинство государств, входящих в состав ГА ООН голосовали так же, как и Соединённые Штаты. Этот показатель на 10% ниже, чем показатель 2016 года. Такой доклад госдеп США публикует 34 года подряд.

«Американский народ платит 22% в бюджет ООН — больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — сообщается в заявлении постпреда США при ООНФ Никки Хейли . По её словам, это «неприемлемый отклик на наши инвестиции».

В начале своей работы на должности постпреда Хейли давала обещания вести учёт тех, кто противоречит интересам США. «Этот список результатов голосования говорит сам за себя. Президент Трамп хочет обеспечить, чтобы наша поддержка в виде долларов — самая щедрая в мире, всегда служила американским интересам. Мы поможем ему увидеть, что больше американский народ не будут недостаточно ценить», — заявляет Хейли.