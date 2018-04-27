Жителям столицы Приморья стыдно из‐за кражи лисят

Неизвестные украли парочку лисят, обустроившихся у Приморского океанариума на Русском острове. По мнению работников океанариума, кражу совершили участники Дельфийских игр. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Дело в том, что служба безопасности океанариума ранее предотвратила вынос лисенка в сумке.

Двое пытались вынести лисенка, их ловила вчерашняя смена. Заметили, как что-то движется в сумке, остановили. Мы думаем, что потом они все же смогли их вынести

— — охранник океанариума.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на сообщение о краже лисят, отметив, что им «стыдно за поведение неизвестных воров», сообщил PRIMPRESS.