Символ Хабаровска не выдержал молодоженов

Бригада рабочих приступила к ремонту символа Хабаровска на 19-м километре Владивостокского шоссе, который так полюбился молодожёнам, что не выдержала арматура, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Некоторые молодожёны считают своим долгом вскарабкаться на буквы, на ладью, расколотить бутылку о стелу на счастье. И ладно бы, расколотили о мостовую бокалы и убрали за собой — ведь рядом есть урна. Так ведь нет — швырнут бутылку в скульптуру, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня»главный специалист отдела благоустройства комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска Виталий Огнянов. — Стелу приходится ремонтировать ежегодно. В этом году нужно восстановить основание, металлоконструкции на ладье, отштукатурить сколы, ну и конечно, побелить символ города. На работы выделено немногим более 100 тысяч рублей.

Ремонт монументальной вывески «Хабаровск» должен завершиться ко Дню города, к 31 мая.

— Пользуясь случаем я бы очень попросил хабаровчан вести себя прилично. Не залезать на постамент, как обезьяны, и не кидать в него тяжёлые предметы. Возьмите пример с иностранных туристов, они тоже любят здесь фотографироваться. Но, в отличие от хозяев, гости культурно встают рядом и делают снимок, — добавил Виталий Огнянов.