Спасение утопающих. Почему помощь порой приходит слишком поздно?

За сутки на озере закрытого города произошло сразу два ЧП. Утром двух рыбаков, провалившихся под лёд, смогли спасти работники муниципального предприятия. Вечером того же дня такая же ситуация закончилась трагедией. Мужчина провалился в полынью в 200 метрах от берега и начал тонуть. Около 40 минут он подавал признаки жизни, пытаясь выбраться, после чего умер. Помощь спасателей пришла спустя 2 часа.

Зачем тебе на солнышко?

Днём в субботу столбики термометра показывали +19. Многие железногорцы отправились на пикники на берег озера и стали свидетелями развернувшейся трагедии.

— Наша компания из 7 человек, в том числе маленькая девочка, увидели, как по берегу бегают люди, кричат, машут руками, показывая в сторону озера, и звонят по мобильным телефонам. В 500 метрах от нашего места тонул мужчина. После звонков в службу 112, МЧС прошло 40 минут, — рассказывает очевидец и участник событий Артём Юрченко. — В службе 112 сказали, что вызов принят, телефон спасательной станции работал в режиме автоответчика. Мы поняли: нужно что-то делать. Девушка, которая живёт в доме по пр. Ленинградский, 153, предложила надувной матрас и плюшку. Мой друг Александр и парень из другой компании Алексей попытались добраться до провалившегося. Но через 100 метров матрас лопнул и начал сдуваться, ребятам пришлось вернуться, иначе сами могли утонуть.

— Артём помогал добровольцам выбраться из холодной воды, — рассказывает Ирина Александрова , которая тоже стала очевидцем произошедшего. — Мы видели, как со стороны церкви двое тоже пытались добраться до тонущего. Обвязавшись верёвкой, мужчина лёг на живот и пополз к полынье, но потом вернулся — видимо, понял, что добраться не сможет. На берег прибыли скорая и полиция, а спасателей не было. Появились они через два часа. Мужчину, который тонул, уже не было видно. Меня до сих пор трясёт. После этого даже не знаешь, к кому обращаться за помощью.

Как утверждают Артём Юрченко и другие очевидцы, провалившийся в полынью 55-летний мужчина долго боролся за жизнь. И, если бы к нему вовремя подоспела помощь, он бы остался жив…

Далеко ли подмога?

Оставим в стороне причины, побудившие мужчину выйти на лёд 22 апреля. Как бы там ни было, нарушив запрет, он заплатил за свою ошибку самую большую цену. Принципиальный вопрос состоит в другом: почему помощь шла так долго? Оказывается, в Железногорске нет своей службы, которая может оперативно спасти человека из воды. Эти полномочия переданы Краевому государственному казённому учреждению «Спасатель», специалисты которого прибыли на место трагедии, когда помощь уже не требовалась. Есть водолазы-спасатели в составе муниципального предприятия, но только, согласно заказу, они обслуживают два пляжа с 1 июня по 31 августа. Есть ещё служба ФПС № 2, в её полномочия входят борьба с пожарами и спасение людей из огня. Что касается водоёмов, здесь каждый отвечает сам за себя. Те двое, что пытались добраться до утопающего с другого берега, были директор КБУ Николай Пасечкин и его помощник. Они оказались недалеко от места трагедии и, движимые желанием спасти человека, попытались это сделать. Но у них не было ничего, кроме верёвки, потому они и оказались бессильны. Как и те парни, что использовали надув­ной матрас и плюшку.

Что в сухом остатке?

Оптимизация службы МЧС привела к тому, что её заложниками становятся люди, то есть те, ради кого она и создавалась. Ведомства, которые по долгу службы обязаны спасать людей, ограничены и функционалом, и географией — в ряде городов их просто нет. Уже слышу возражения, что содержание таких служб влетит в копеечку: работа круглосуточная в любое время года, снаряжение по последнему слову техники, достойная зарплата.

А разве можно измерить всем перечисленным жизнь взрослого или ребёнка, которая может оборваться, потому что этого нет? Несоизмеримые вещи.