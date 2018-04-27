Призывникам узаконили карманные деньги 

Минобороны подготовило законопроект, согласно которому с января 2019 года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие — 2 тыс. рублей. Сейчас для выплаты этих средств президент России каждые два года подписывает специальный указ. Получаемые срочниками денежные суммы будут ежегодно индексироваться. Также солдат ожидают специальные надбавки — например, за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». В Минобороны подтвердили, что проект поправок в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» разработан в инициативном порядке и предварительно согласован с федеральными органами исполнительной власти. Сейчас документ проходит согласования с другими силовыми ведомствами, где предусмотрена военная служба по призыву. С 2012 года солдатам и сержантам срочной службы в порядке эксперимента выплачивается ежемесячный оклад в размере 2 тыс. рублей вместо стандартных нескольких сотен. Увеличенную сумму еще называют президентской. Чтобы производить эти выплаты, глава государства раз в два года подписывал указ «О проведении в Вооруженных силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву». В нем оговаривались размеры окладов. Эксперимент был признан успешным. Военное ведомство отмечает повышение престижа срочной службы. Поэтому решено закрепить повышенные оклады призывников в федеральном законодательстве. Благодаря этой мере на призывников распространится ежегодная индексация выплат. Сержанты и старшины также получат надбавки за командование подразделениями, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время. В частности, десантников, совершающих прыжки с парашютом, и водолазов ждет удвоение оклада. За разминирование доплатят 50%. В итоге максимальная сумма, которую может получить солдат срочной службы, превысит 10 тыс. рублей. Кроме того, перед увольнением солдату вручат три повышенных «дембельских» оклада.
Подробнее в материале «Известий»: Призывникам узаконили карманные деньги