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Через Атлантику — в тесной коробке с парусом
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Через Атлантику — в тесной коробке с парусом 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Американец Мэтт Кент работал на большом 200-футовом паруснике Niagara. Мытье многочисленных квадратные метров пола, вскарабкивание на мачты и штопанье парусов общей площадью в две баскетбольные площадки подтолкнули парня к вопросу: а можно ли пересечь океан на яхте очень скромных размеров?
История показала Мэту, что такие примеры были. Роберт Манри в 1968 году пересек Атлантику на 4,1-метровой яхте Tinkerbelle.
Вилен Хьюго провел в океане 106 дней в яхте Father’s Day длиной 162 см. Этот рекорд яхтенного минимализма.
Вилен Хьюго на яхте Father’s Day  В 2002 году Том МакНалли попытался пересечь Атлантику на 90-сантиметровой Vera Hugh II, но потерпел неудачу. После этого юноша загорелся идеей построить самую маленькую яхту, на которой возможно совершить трансатлантику, и установить новый рекорд
В 2012 году он начал работать над проектом яхты «Undaunted» («Бесстрашный»). Её длина планировалась −106 см, осадка −1,5 м, масса — 544 кг, снаряженная масса: 816 кг, максимальная скорость: 2,5 узла, площадь парусов — 4,6 м2.
«Undaunted» выглядела как коробка с высотой борта 5 футов и свинцовым балластом в 317 кг. Конструкция яхты такова, что она подвержена тангажу (угловое движение судна относительно главной поперечной оси инерции. Угол тангажа — угол между продольной осью летательного судна и горизонтальной плоскостью.), но устойчива к крену. Все яхты устроены в точности наоборот. Если бы такая маленькая коробка— яхта имела крен -при ветре она бы практически не продвигалась вперед. Поэтому «Бесстрашный», как пишет портал ItBoat, рассчитан так, что под давлением паруса у него происходит тангаж (наклон на нос) и продвигается вперёд без лишней качки. При скорости 2,5 узла нужно было повысить управляемость на малых скоростях и помочь килю в борьбе с качкой. Для этого на яхте установлены два массивных пера руля. Румпель выведен внутрь каюты, а автопилот отсутствует. На киле яхты имеется емкость объемом 40 г 151 литр для питьевой воды.
Эта емкость разделена на отсеки, и по мере расхода питьевой воды будет заполняться морской водой для сохранения устойчивости судна. В нижней части яхты есть аккумулятор на 105 А•ч, механический генератор и два ручных опреснителя. У «Бесстрашного» нет двигателя, поэтому опреснять воду и заряжать батареи придется, используя ножные насосы и солнечную батарею. Тем не менее, разработчик подчёркивает опасность такой системы. Он говорит, что если вода закончится, а он будет травмирован для работы ножным насосом — это может стать очень большой проблемой Чтобы не возить спасательный плот, у «Бесстрашного» предусмотрена система обеспечения плавучести — три баллона с углекислым газом по периметру корпуса.
Каждый из них выдерживает вес яхты, а все три поднимают ее на поверхность, даже если она заполнена водой.
Сверху странной коробки-яхты находятся два люка: маленький з на большом
Больший при открытии образуем рабочий стол, и предотвращает заливание воды с кормы. Меньшей представляет из себя смотровой купол
Первые испытания «Бесстрашный» прошёл на озере Эри. С погодой не очень повезло: ветер менялсяот полного штиля до 20 узлов, постоянно меняя направления. Мэтту пришлось ходить под парусом короткими отрезками, а в какой-то момент он даже сел на мель.
Тем не менее, конструктор убедился, что яхта уверенно идет вперед, сама себя вытягивая на ветер за счет того, что мачта всегда наклонена к носу. Специалисты говорят: «Форма коробки — ужас для любого яхтсмена, но взамен ходкости лодка способна выдержать любой шторм и может двигаться по прямой даже при сильном ветре, под небольшим углом к нему.»
Внутри яхту нельзя назвать удобной даже для непритязательны люлей: сидеть можно только прямо, а откинуться назад, можно только по диагонали.
Если из-за шторма понадобится задраить вентиляцию такого небольшого пространства, то внутри есть неопреновая маска с двумя невозвратными клапанами: через один поступает воздух, а через другую выходит углекислый газ. Это также спасает от конденсата.
Перспектива одиночного путешествия в тесной яхте не пугает Мэтта:
«Я провел недели в полном одиночестве на Гватемальских высотах и жил один в лесах годами. С таким количеством цифровых приборов, книг и ежедневных проверок, телефонных звонков на спутниковый телефон, вряд ли я смогу по-настоящему остаться в одиночестве. Медитации занимают не последнее место в моей жизни, так что это— не самая большая проблема».
К провианту на трансатлантику тоже пришлось подойти с умом. Мэтт закупил обезвоженных продуктов примерно на 106 000 калорий. И разбавил этот рацион 160 000 калориями из орехов, фруктов. Он взял для путешествия также подсолнечного масла. Дневная пайка рассчитана на 2000 ккал. Все это умещается в трюме у киля.
"Бесстрашный «отправился с острова Гомера, входящего в архипелаг Канарских остров в свою первую трансатлантику. Плавание продлилось недолго. Через короткое время Мэтт сделать аварийный звонок, отказавшись от продолжения пути. Вот как он описал сложившиеся проблемы:
»Часть системы обеспечения плавучести, которая крепилась на перьях руля, начала чрезмерно бить о борт в условиях короткой волны. Бак подпрыгивал так часто и так сильно, что лодка не могла идти вперед. Все шло к тому, что сломается оковка пера, к которой прикреплен бак. Она уже успела погнуться, а один из пальцев оковки опустился практически на 2 см.».
В декабре 2017-го в предвкушении новой попытки «Бесстрашный» прибыл на остров Гомера
Но яхта столкнулась с бюрократическими преградами при получении разрешения от таможенной службы:
"Нам предоставили список из 15 пунктов, которые должны быть соблюдены всеми владельцами частных маломерных судов. Из них у нас не было двух: страхового полиса не менее чем на 300 000 евро и, что более важно, письма от береговой охраны США с разрешением на данное путешествие.
Но это не остановило Мэта, он намерен сделать свою третью попытку уже в этом году.
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