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Охрану московских вокзалов и аэропортов во время майских праздников усилит транспортная полиция
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Охрану московских вокзалов и аэропортов во время майских праздников усилит транспортная полиция 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Охрану также усилят на объектах водной инфраструктуры.
В ходе майских праздников транспортная полиция усилит охрану вокзалов и аэропортов столицы. Соответствующая информация появилась в четверг, 26 апреля.
— Разрабатываются необходимые расчеты сил и средств обеспечения безопасности на транспорте. Но в праздничные дни будут созданы необходимые резервы, — рассказал агентству городских новостей «Москва» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Александр Тарушкин.
По его словам, для обеспечения безопасности привлекут частные охранные предприятия, а также членов добровольных народных дружин.
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