В Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана 

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг практически единогласно одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против иранских должностных лиц в связи с нарушением прав человека в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.
Инициативу одобрили 410 конгрессменов, двое выступили против. Она в частности «предусматривает введение санкций против иранских должностных лиц, ответственных за незаконное, политически мотивированное заключение в тюрьму» граждан США, отметили в комитете.
"Законопроект
требует, чтобы [вашингтонская] администрация определила, должны ли иранские официальные лица высокого ранга попасть под санкции в связи с нарушениями прав человека. Он также требует [от исполнительной власти] установить, необходимо ли вводить санкции против иранских компаний в связи с коррупцией в государственном секторе", — отметил перед голосованием председатель комитета республиканец Эдвард Ройс.
Документ также предусматривает рестрикции против иранских властей из-за существующей в стране, по мнению Вашингтона, цензуры, а также укрепление сотрудничества США с союзниками в деле оказания давления на Тегеран.
13 октября прошлого года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Исламской Республике. Он заявил, что США будут противостоять «дестабилизирующему влиянию» Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части ВС Ирана).