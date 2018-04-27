В Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 27 апреля. / ТАСС /. Палата представителей Конгресса США в четверг практически единогласно одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против иранских должностных лиц в связи с нарушением прав человека в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.

Инициативу одобрили 410 конгрессменов, двое выступили против. Она в частности «предусматривает введение санкций против иранских должностных лиц, ответственных за незаконное, политически мотивированное заключение в тюрьму» граждан США , отметили в комитете.

"Законопроект

требует, чтобы [вашингтонская] администрация определила, должны ли иранские официальные лица высокого ранга попасть под санкции в связи с нарушениями прав человека. Он также требует [от исполнительной власти] установить, необходимо ли вводить санкции против иранских компаний в связи с коррупцией в государственном секторе", — отметил перед голосованием председатель комитета республиканец Эдвард Ройс.

Документ также предусматривает рестрикции против иранских властей из-за существующей в стране, по мнению Вашингтона, цензуры, а также укрепление сотрудничества США с союзниками в деле оказания давления на Тегеран