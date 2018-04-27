Китайцы хотят распахать 100 тыс. га Хабаровского края

Государственная корпорация Китая COFCO собирается выращивать в Хабаровском крае зерновые культуры. Для этого инвесторы хотят ввести в оборот 100 тыс. гектаров залежных земель. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил министр сельского хозяйства и развития сельских территорий региона Александр Купряков.

— Приехала делегация с президентом корпорации Юй Сюйбо, посмотрели на наши карты и говорят: «Мы можем распахать 100 тыс. гектаров», — рассказал он. — Объясняем, что это целина, никто никогда на этих землях ничего не растил, там болотистые низины и поймы. Говорят: «Ничего, мы сделаем мелиоративные системы, и там будет пашня». Сейчас идёт процесс подготовки документов, проекту дан «зелёный свет».

Предложения COFCO не ограничиваются только выращиванием экологически чистых зерновых. Китайцы готовы выступить инвестором, предоставить оборудование и механизмы, квалифицированных агрономов, переработать сырьё и гарантируют закупку полученной продукции. При этом практически всех работников придется нанимать здесь, по нашим законам привозить иностранных рабочих в Россию сейчас не выгодно. То есть этот проект даст нам еще и много рабочих мест.

— Земля наша, будет отдана в аренду, а не в собственность, на наших условиях и по нашему действующему законодательству, — отмечает Александр Купряков. — Какая разница, кто на ней работает, если эта земля столетиями была кочкой и болотом и её превратили в прибыльный ресурс? Кроме того, у нас есть структуры, защищающие наши интересы, тот же Россельхознадзор . Найдут нарушения — выпишут предупреждение, повторится такой случай несколько раз — землю изымут в пользу государства.

Также министр рассказал агентству о проект ООО «Звезда» с участием китайского капитала по выращиванию кукурузы и сои. Заявлено о стоимости в 7,63 млрд рублей и сроках реализации до 2025 года. Предложение получило статус «масштабного и приоритетного» не только из-за объёма инвестиций, предприятие взяло 21,9 тыс. гектаров земель запаса. Неиспользуемые раньше участки переведены в «земли сельскохозяйственного назначения», и в этом году фирма намерена распахать 3 тыс. гектаров целины, чтобы со следующего года начать выращивать зерновые. «Хабаровская сельскохозяйственная компания» взяла 6,7 тыс. гектаров земель запаса и тоже будет выращивать сою и зерно. В целом сумму вклада бизнесменов из КНР в хабаровское сельское хозяйство оценить сложно, они предпочитают покупать доли в уставном капитале, редко когда агрофирма полностью принадлежит иностранцам. Обычно их интересует растениеводство, но есть инвестиции и в молочные фермы — те же «Сергеевское» в Хабаровском районе, «Хорская бурёнка» и ранее печально известная и многострадальная «Заря».

— Суммы при покупке долей зачастую составляют коммерческую тайну, но мы можем судить о размере инвестиций, когда они начинают работать, — говорит Александр Купряков. — Более 200 млн рублей вложили в модернизацию «Сергеевского», благодаря этим деньгам предприятие освобождено от лейкоза, теперь это производство со здоровым скотом и чистым молоком.