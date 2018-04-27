На территории Головинского района ведутся работы по косметическому ремонту подъездов

Всего запланировано отремонтировать 176 подъездов.

Работы выполняются всеми управляющими компаниями, осуществляющими деятельность на территории Головинского района. Наибольший объем работ выполняют РСУ №2 САО и ГБУ «Жилищник Головинского района города Москвы».

В перечень работ, проводимых в рамках косметического ремонта входят окраска потолков, стен, оконных рам, при необходимости замена плиточного покрытия, стекол, освещения, установка перил, ремонт входных групп, козырьков, а также при необходимости замена почтовых ящиков, мусоропроводов.

На объектах работает 14 бригад (более 50 человек). К 1 мая планируется сдача 31 подъезда, что составляет около 20% от запланированного годового объема. Контроль осуществляет Мосжилинспекция и управа Головинского района. Следует отметить, что при работах используются только сертифицированные материалы.