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На территории Головинского района ведутся работы по косметическому ремонту подъездов
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На территории Головинского района ведутся работы по косметическому ремонту подъездов 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Всего запланировано отремонтировать 176 подъездов.
Работы выполняются всеми управляющими компаниями, осуществляющими деятельность на территории Головинского района. Наибольший объем работ выполняют РСУ №2 САО и ГБУ «Жилищник Головинского района города Москвы».
В перечень работ, проводимых в рамках косметического ремонта входят окраска потолков, стен, оконных рам, при необходимости замена плиточного покрытия, стекол, освещения, установка перил, ремонт входных групп, козырьков, а также при необходимости замена почтовых ящиков, мусоропроводов.
На объектах работает 14 бригад (более 50 человек). К 1 мая планируется сдача 31 подъезда, что составляет около 20% от запланированного годового объема. Контроль осуществляет Мосжилинспекция и управа Головинского района. Следует отметить, что при работах используются только сертифицированные материалы.
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