Летом Трамп посетит Великобританию и встретится с Елизаветой II 

Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным печатного издания, президент США прибудет в Великобританию 13 июля. Королева примет главу Белого дома либо в шотландском замке Балморал, либо в Виндзорском замке. Пообщается американский лидер и с премьер-министром страны Терезой Мэй.
ТАСС напоминает, что в январе прошлого года Трампу передали подписанное Елизаветой II письмо с приглашением посетить Великобританию. Тогда многие жители Туманного Альбиона выступили против визита президента США. Петицию подписали 1,85 миллиона человек.