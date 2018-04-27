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Летом Трамп посетит Великобританию и встретится с Елизаветой II
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Летом Трамп посетит Великобританию и встретится с Елизаветой II 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным печатного издания, президент США прибудет в Великобританию 13 июля. Королева примет главу Белого дома либо в шотландском замке Балморал, либо в Виндзорском замке. Пообщается американский лидер и с премьер-министром страны Терезой Мэй.
ТАСС напоминает, что в январе прошлого года Трампу передали подписанное Елизаветой II письмо с приглашением посетить Великобританию. Тогда многие жители Туманного Альбиона выступили против визита президента США. Петицию подписали 1,85 миллиона человек.
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