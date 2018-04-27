Правительство пронумерует россиян

В 2019 году каждый россиян получит единый идентификационный номер, по которому можно будет установить номера его паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом в пятницу, 27 апреля, пишут «Известия»

Минкомсвязи и «На днях прошла встреча представителей ЦБ Минфина , по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в четвертом квартале 2018 года», — рассказал собеседник издания. Номер идентификатора будет уникальным.

Нововведение позволит найти данные о гражданине в любой базе, отмечает издание. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Такое объединение существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками, полагают эксперты.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, по идентификатору можно будет получать и финансовые услуги.

Как отмечает газета, в ряде стран уже существует аналог сквозного идентификатора — личный номер, который дается с рождения и может использоваться в различных системах для привязки гражданина к его документам: паспорту, водительским правам или медицинской страховке.