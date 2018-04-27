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Правительство пронумерует россиян
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Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"

Правительство пронумерует россиян 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
В 2019 году каждый россиян получит единый идентификационный номер, по которому можно будет установить номера его паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом в пятницу, 27 апреля, пишут «Известия».
«На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в четвертом квартале 2018 года», — рассказал собеседник издания. Номер идентификатора будет уникальным.
Нововведение позволит найти данные о гражданине в любой базе, отмечает издание. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Такое объединение существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками, полагают эксперты.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, по идентификатору можно будет получать и финансовые услуги.
Как отмечает газета, в ряде стран уже существует аналог сквозного идентификатора — личный номер, который дается с рождения и может использоваться в различных системах для привязки гражданина к его документам: паспорту, водительским правам или медицинской страховке.
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