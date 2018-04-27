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ММКФ 2018: Звезды на ковровой дорожке закрытия Московского международного кинофестиваля
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ММКФ 2018: Звезды на ковровой дорожке закрытия Московского международного кинофестиваля 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Сегодня состоялось торжественное закрытие Московского Международного Кинофестиваля (ММКФ 2018). Победителем кинофестиваля стал российский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. ММКФ 2018: Звезды на ковровой дорожке закрытия Московского международного кинофестиваляНесмотря на погодные условия, все приглашенные гости отважно прошлись по ковровой дорожке. Ни дождь, ни ветер, ни даже низкая температура не смутила героически вышагивающих по-летнему одетых гостей. Открытые платья, высокие разрезы и глубокие декольте то и дело появлялись перед камерами репортеров. Самые отважные задерживались перед камеры больше обычного, а кто-то быстро покидал дорожку, не давая себя запечатлеть в полной красоте. По ковровой дорожке прошлись: Елизавета Боярская, Алла Сурикова, Анна Михайловская, Катерина Шпица, Ян Гэ, Ирина Лачина, Анна Пескова, Мария Кожевникова, Анна Меликян, Настасья Кински, Наталья Бардо, Ирина Безрукова и многие другие.
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