Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы Никиты Белых на приговор 

Мосгорсуд отложил на 10 мая рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет лишения и штраф в 48,2 млн рублей свободы за получение взятки. Как передает корреспондент Business FM, такое решение было принято по просьбе осужденного: у Белых резко подскочило давление, и ему пришлось вызвать «скорую».
После оказания первой помощи Никита Белых сообщил апелляционной коллеги по уголовным делам, что врачи зафиксировали у него давление 220 на 120 и рекомендовали ему «полежать полтора-два часа». «Когда у меня давление 180-190, я еще как-то могу работать, — сказал экс-губернатор. — Я понимаю, что сам настаивал на личном участии, но сейчас просил бы провести слушание по видеоконференции из СИЗО».
Защитник осужденного Андрей Грохотов также просил отложить процесс и в следующий раз обеспечить доставку его подзащитного в сопровождении врача либо его участие в заседании по видеосвязи.
Просьбу защиты поддержала прокурор Марина Дятлова, которая напомнила, что ранее доставка подсудимого в суд «вызывала похожие симптомы, из-за чего часть процесса пришлось провести в изоляторе».