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В Московском зоопарке хотят привезти редких животных из Латинской Америки
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В Московском зоопарке хотят привезти редких животных из Латинской Америки 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Московский зоопарк намерен договориться об обмене редкими животными с зоопарками Лимы и Мехико, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Мы активно развиваем и подписываем меморандумы о сотрудничестве между зоопарками разных стран, чтобы объединить усилия по сохранению редких видов. Предполагается и обмен животными. В Лиме мы предоставили наш список, теперь зоопарк Лимы должен дать нам такой же список. Нам интересно показать и фауну из Мексики", — сказала Акулова, находящаяся сейчас с делегацией московского правительства в Мехико.
В четверг Московский зоопарк и зоопарк мексиканской столицы подписали такой меморандум о сотрудничестве, ранее он был подписан в столице Перу.
"Нас интересуют их эндемики (животные, обитающие в ограниченном ареале): грызуны, маленькие обезьянки, насекомые, змеи, потому что в зоопарке Лимы 80% коллекции — именно такие эндемики. Они все уникальные, россияне не видели таких животных вообще", — сказала Акулова.
Она отметила, что в рамках международного сотрудничества предполагается обмен опытом и программами в сфере образования. «Мы открыли академию образования для работников зоопарков, приглашаем сотрудников из других стран к нам приезжать и обучаться. Это очень важно, иностранные специалисты тоже будут преподавать у нас, из Мехико мы тоже хотим пригласить преподавателей узкой специфики», — рассказала гендиректор Московского зоопарка.
В четверг в зоопарке Мехико также была открыта выставка о рекордах животных, обитающих в зоопарке российской столицы.
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