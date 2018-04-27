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316 лет назад Пётр I издал манифест «О ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания»
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316 лет назад Пётр I издал манифест «О ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания» 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: Парламентская газета
Им гарантировалось сохранение прежнего подданства, право на свободный въезд и выезд, освобождение от налогов и пошлин. А затем мигрантам также пообещали немедленное повышение на один воинский чин при переходе на русскую службу. После выхода указа из Европы начали прибывать строительные и военные инженеры, корабельных и огнестрельных дел мастера. Но прибывали не только специалисты, но и мошенники всех мастей.
Сейчас Россия также нацелена на привлечение иностранной рабочей силы. Наша страна находится в первой пятёрке стран, куда мигранты едут на заработки. Россия принимает соглашения с другими странами, направленные на соблюдение трудовых и социальных прав мигрантов, и пресечение использования рабского труда мигрантов. Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что работодатели будут платить штраф за несоблюдение цели въезда и сроков пребывания иностранца в России. Должностные лица заплатят за такие нарушения от 40 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 400 до 500 тысяч рублей.
Иностранные граждане, которые легально пребывают в нашей стране, имеют почти такие же права, как россияне. Им бесплатно оказывают экстренную медицинскую помощь, Иностранцы, у которых есть медицинский полис, получают медицинские услуги в рамках ОМС. Мигранты могут обращаться в российские суды, если их права были нарушены, в том числе можно обжаловать постановление суда о выдворении из России. Водители из Белоруссии и Узбекистана могут работать в России по своим национальным водительским правам. Иностранцы могут открыть в нашей стране свой бизнес.
При этом мигранты должны соблюдать российские законы, знать русский язык. С 2015 года они проходят тестирование на знание русского языка, российского законодательства и истории России. Это тестирование обязательная процедура для всех иностранных граждан, которые хотят получить патент или разрешение на работу в России, разрешение на временное проживание, вид на жительство или российское гражданство. Этот тест не проходят лица старше 65 лет, недееспособные и несовершеннолетние граждане, инвалиды I группы, высококвалифицированные сотрудники и члены их семей, участники госпрограммы по переселению, а также студенты очных отделений средний или высших учебных заведений.
Чтобы предотвратить преступность среди мигрантов, звучат и такие радикальные предложения, как чипирование приезжих. Депутат Госдумы Максим Иванов предложил ввести для мигрантов обязанность носить браслет со специальным чипом, в котором была бы информация о принимающей стороне, сроках пребывания в России. По мнению депутата, эта мера повысит контроль за пребывающими мигрантами, а в будущем браслет станет достойной альтернативной бумажным документам.
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