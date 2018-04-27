Избранница сына Валерии поразила своей практичностью

Девушка оказалась крайне прагматичной. Накануне своего дня рождения она опубликовала список подарков, которые можно подарить любой девушки. Сестра Арсения Шульгина в комментариях к wish-листу уточнила, можно ли расценивать этот список как руководство к действию. Анна ответила: «Не, я всем и так распишу, в тч и тебе, что хочу!».

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Подписчики Шеридан удивились ее прямолинейности. Они отметили, что девушка своего не упустит и можно не сомневаться, что и своему молодому человеку она уже сделала заказ на день рождения.