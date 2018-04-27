В Госдуме РФ прокомментировали грядущее переформирование

Возможно, сменится 50–60% вице-премьеров. Среди министров ротация составит 35–40%

— Владимир Гутенев.

Заместитель председателя парламентского комитета по информационный технологиям и связи Андрей Свинцов , входящий в состав партии ЛДПР , считает, что половина министров останется работать и дальше.

Формированием правительства будет заниматься новый премьер-министр, согласовывая всех кандидатов с президентом. У парламентариев будет возможность поддержать, либо отклонить фигуру главы Кабмина, которая будет предложена президентом. Согласно Конституции РФ, после трехкратного отклонения представленных кандидатур, депутаты сами отправятся в отставку.

Многие депутаты готовы поддержать нынешнего премьер-министра России Дмитрия Медведева , если его кандидатуру выдвинет президент. Но также они рассчитывают увидеть среди министров новые лица.

Но политики и политологи сходятся в том, что предугадать решения президента России Владимира Путина практически невозможно.

Ранее стало известно о том, что правительство хочет ограничить размер пени, который может начисляться за просрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.