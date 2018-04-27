В Госдуме РФ прокомментировали грядущее переформирование 

Правительство России в полном составе уйдет в отставку 7 мая. По Конституции Российской Федерации, избранный президент страны, после инаугурации должен предложить Государственной Думе кандидатуру премьер‐министра, который и сформирует новый состав правительства. Об этом сообщило ИА «Политика Сегодня».
По прогнозам замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, который входит в партию «Единая Россия», имеется возможность смены более половины вице-премьеров.
Возможно, сменится 50–60% вице-премьеров. Среди министров ротация составит 35–40%
— Владимир Гутенев.
Анатолий Аксаков, который входит в партию «Справедливая Россия», согласен с тем, что Кабмину нужны «драйв» и «свежая кровь».
Заместитель председателя парламентского комитета по информационный технологиям и связи Андрей Свинцов, входящий в состав партии ЛДПР, считает, что половина министров останется работать и дальше.
Формированием правительства будет заниматься новый премьер-министр, согласовывая всех кандидатов с президентом. У парламентариев будет возможность поддержать, либо отклонить фигуру главы Кабмина, которая будет предложена президентом. Согласно Конституции РФ, после трехкратного отклонения представленных кандидатур, депутаты сами отправятся в отставку.
Многие депутаты готовы поддержать нынешнего премьер-министра России Дмитрия Медведева, если его кандидатуру выдвинет президент. Но также они рассчитывают увидеть среди министров новые лица.
Но политики и политологи сходятся в том, что предугадать решения президента России Владимира Путина практически невозможно.
Ранее стало известно о том, что правительство хочет ограничить размер пени, который может начисляться за просрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.