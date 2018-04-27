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Москвичам показали танки, холодная погода праздника не испортила
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Москвичам показали танки, холодная погода праздника не испортила 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
В Москве сегодня, 26 апреля, прошла первая ночная тренировка парада. Москвичи и гости столицы заранее занимали места вдоль проспектов, которые на время освободили от гражданских авто, чтобы посмотреть на военную технику, медленно проплывающую в сторону Красной площади. Корреспондент «КВ», поддавшись всеобщему порыву, тоже пошел посмотреть репетицию.
Звенигородское шоссе перекрыли уже около пяти вечера. По обочинам стоит металлический забор, у стыков дежурят сотрудники Росгвардии. Именно по Звенигородке проедет техника, которая будет участвовать в параде в честь Дня Победы 9 мая. Первые зрители появились возле ограждения часа за три до прохода техники.
Погода облачная, да и ветер холодный — до костей пробирает. Иногда с неба срываются капли дождя. Многие зрители предусмотрительно запаслись зонтами. Невольно подумалось, а как там военнослужащие в парадных расчетах? Мокнут, наверное, им ведь зонтики не положены.
Росгвардейцы в охранении тоже поеживаются.
— И это вам тут до самой ночи стоять?— сочувствую я. — Холодно же.
— А мы не постоянно стоим. Меняемся. Кто-то уходит греться, а кто-то встает на его место.
Действительно, пока иду вниз по Тверской меня обгоняет строй Росгвардии. В нем те, кого собрали отвести согреться чаем и перекусить.
Маленький Леша рассекает вдоль кордона на самокате — ему тоже нужно согреться. Но уходить он не собирается — очень хочет посмотреть на танки.
— Сын очень просился сегодня. Им в школе сказали, что будет репетиция, — рассказала его мама Алена. А он очень хочет военным стать. Его повесть про Василия Теркина впечатлила.
Удивительно, а я-то думала, что сейчас дети других книжек, кроме как про Гари Поттера и не читают. Приятная неожиданность.
У Манежной площади возле ограждения стоит группа китайских туристов. Они уже достали фотоаппараты и готовы хоть сейчас начать снимать.
— Интересно: — спрашиваю у них по-английски.
Девушка Суон, которая немного говорит на английском, ответила:
— Да. Я никогда так близко не видела военную технику.
Её сограждане кивали и улыбались.
Ближе к семи часам народ оккупировал парапеты. Детей папаши поднимали на плечи. Детишек, к слову, немало, несмотря на холодный ветер. Почему-то вся детвора поголовно хочет посмотреть именно танки. Вся остальная техника не вызывает у них такого энтузиазма.
— А самолёты будут? — с надеждой спрашивает у меня мальчик лет пяти.
— Нет, сегодня только солдаты и танки, — расстраиваю я его.
— Ну, а если вы попросите, тоже не полетят? — расстроено спрашивает он.
Пришлось огорчить ребёнка ещё раз.
На другой стороне Красной площади, который ближе к Васильевскому спуску, часам к семи собрался оркестр — несколько тысяч военных музыкантов. Автобусы стоят по всей длине дороги с обеих сторон. Военнослужащие в тёплой форме. И это правильно. Попробуй постой хотя бы минут десять на сквозном ветру. Репетировать будут сегодня в повседневном виде.
Пока ждали начала тренировки, распогодилось. Выглянуло солнце, и тяжёлые облака немного растащило. Приободрились и участники мероприятия. Духовые инструменты даже немного поиграли. Зрителей, правда, здесь было немного.
В программе изменений нет: сначала твердым шагом идут пешие расчёты, потом техника. В этом году в параде примут участие 12,5 тысяч военнослужащих, 150 единиц техники, 73 самолета и вертолета — по числу лет, которые прошли с 9 мая 1945 года.
До первой ночной тренировки в столице парадные расчеты несколько недель тренировались в подмосковном Алабине. По понедельникам, средам и пятницам военные оттачивали шаг, правильный наклон головы. А водители техники должны были держать определенное расстояние между машинами.
Во время репетиций в Москве вся техника, которая собрана в районе улицы Нижние Мневники, заранее едет к месту построения по Тверской до Красной площади. Маршрут хорошо известен москвичам. Желающих посмотреть грохочущую технику вблизи не мало.
Ну, а если 26 апреля кто-то не успел увидеть парадную технику вблизи — не беда. 3 мая будет ещё одна ночная тренировка, а 6 мая — утренняя генеральная репетиция. На этот раз с пролетом авиации. Эх, надо было об этом мальчонку с Тверской предупредить, чтобы не очень огорчался сегодня.
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Карельские вести: последние новости
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