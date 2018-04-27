Более 200 человек соберутся на добровольческом форуме #PROдобро в Хабаровске

ХАБАРОВСК , 27 апреля. / ТАСС /. Окружной форум добровольцев #PROдобро открывается в пятницу в Хабаровске, его участниками станут более 200 человек из регионов Дальневосточного федерального округа. Форум #PROдобро проводится в рамках Года добровольца (волонтера) в России , которым 2018 год объявил президент РФ Владимир Путин , сообщили ТАСС в комитете по молодежной политике правительства Хабаровского края

"27-28 апреля на базе Тихоокеанского государственного университета пройдет окружной форум добровольцев #PROдобро. Участниками площадки станут более 200 человек, среди которых не только сами добровольцы, но и руководители волонтерских центров, молодежных организаций, представители органов власти", — уточнили в комитете.

Форум организовали при поддержке Росмолодежи. Предполагается обсуждение добровольческих инициатив в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей среды, обмен опытом между добровольцами регионов Дальнего Востока.

Будет организовано семь профильных секций, посвященных волонтерству в сфере медицины, безопасности, социальному волонтерству, событийному, инклюзивному и другим направлениям. Будет действовать также площадка для руководителей организаций, кураторов направления «Добровольчество». Помимо этого, участникам продемонстрируют технологию продвижения идей добровольчества в молодежной среде.

Работа пройдет в формате панельных дискуссий, образовательных блоков и практических мастер-классов. Также состоится совещание органов исполнительной власти по вопросам внедрения стандарта поддержки добровольчества в регионах, разработают годовой межведомственный план работы для краевых властей, куда войдут общероссийские, окружные, краевые и муниципальные мероприятия.