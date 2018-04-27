Кто родился 27 апреля

Алексей Владимирович Балыбердин (40 лет), член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Работал на производственном объединении «Уралвагонзавод» . Прошёл путь от мастера до начальника участка, возглавлял комиссию профсоюза завода по охране труда.

А ещё в этот день родились:

30 апреля 2013 года королева Беатрикс подписала акт об отречении от престола в пользу Виллема-Александера. В тот же день он вступил на престол, став первым мужчиной на нидер­ландском престоле с 1890 года.

Вореке Баинимарама (64 года), премьер-министр Фид­жи . Был начальником штаба Вооруженных Сил страны, командующим ВС Фиджи. После государственного переворота в 2000 году возглавлял временное военное правительство. Затем занимал посты министра внутренних дел, иммиграции и информации, министра иностранных дел, министра международного сотрудничества, гражданской авиации, министра финансов и ряд других должностей в правительстве страны. В 2014 году назначен премьер-министром и министром по делам коренного населения и сахарной промышленности, а также в сентябре 2016 года возглавил министерство иностранных дел Фиджи.

Френдел Стюарт (67 лет), премьер-министр Барбадоса . В разные годы избирался депутатом парламента страны, был помощником премьер-министра, занимал пост министра внутренних дел и юстиции. В 2010 году был назначен на пост премьер-министром Барбадоса.

Валерий Владимирович Поляков (76 лет), советский и российский космонавт. Герой Советского Союза и Герой РФ. Участник 4‑й экспедиции посещения и 16‑й основной экспедиции на орбитальную станцию «Мир». Всего провёл в космосе 678 суток 16 часов и 34 минуты.

Во время второй экспедиции Валерий Поляков установил мировой рекорд по пребыванию в космосе в течение одного полета — 437 суток 17 часов 58 минут.

В 2000 году принял участие в эксперименте SFINCSS, в ходе которого осуществлялась имитация полёта международного экипажа на космической станции для изучения взаимодействия групп людей разных национальностей.

Является автором более 50 научных работ по проблемам космической медицины.

Леонид Михайлович Рошаль (85 года), президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Национальной медицинской палаты. Работал в отделении детской хирургии Московского областного научно‑исследовательского клинического института, руководил отделом ургентной хирургии НИИ педиатрии АМН СССР.

С 2003 года возглавляет Московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Леонид Рошаль был инициатором создания мобильных специализированных хирургических бригад для оказания помощи детям в горячих точках. Он участвовал в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении , оказывал помощь детям, после железнодорожной катастрофы в Башкирии , в военных конфликтах в Югославии, Нагорном Карабахе, Газе и в Румынии . Леонид Рошаль вел переговоры с террористами во время террористического акта в здании Театрального центра на Дубровке в 2002 году и в Беслане в 2004 году.

Он является президентом Международного благотворительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах.

В 1996 году журналисты присвоили Леониду Рошалю титул — «Детский доктор мира»