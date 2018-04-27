В «Русале» прокомментировали сообщения западных СМИ о ситуации в компании

«Русале» прокомментировали сообщения агентств Reuters Bloomberg о ситуации вокруг компании в связи с санкциями США . Соответсвующее заявление компания разместила на своей странице в Facebook.

«Подобные статьи (Reuters и Bloomberg о компании. — RNS), базирующиеся на дилетантских комментариях анонимных источников и сведениях, не имеющих общего с действительностью, наносят ущерб деловой репутации компании. Вымысел подобных «источников» создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — отметили в компании.

В «Русале» заявили, что «сохраняют за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации».

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что основной акционер «Русала» Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в компании.

Также агентство писало, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore собирается возобновить закупки алюминия у «Русала», который ранее попал под санкции Минфина США . Об этом в своем Twitter написала корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин.

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group группа ГАЗ , «Базовый элемент», «Русал».

Позже агентство Reuters сообщило, что Дерипаска в декабре 2017 года, когда в СМИ начали появляться сообщения о возможных новых санкциях США, поручил своим советникам проработать план на случай введения ограничений.

По словам одного из источников агентства, для смягчения последствий санкций были предприняты превентивные шаги, которые включали перевод большинства платежей и кредитов En+ Group из долларов в евро и фунты стерлингов, а также проработаны планы по замене американских поставщиков европейскими.