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«Русал» назвал сведения источников Bloomberg и Reuters «вымыслом»
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«Русал» назвал сведения источников Bloomberg и Reuters «вымыслом» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Информация о компании «Русал», опубликованная информационными агентствами Bloomberg и Reuters, основана на «дилетантских комментариях анонимных источников». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании на странице в Facebook.
Информация агентств получена «от анонимных источников сомнительного качества», отмечается в сообщении. «Вымысел подобных „источников“ создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — подчеркнули в «Русале».
О каких публикациях идет речь, не поясняется. Распространяемые агентствами сведения «не имеют общего с действительностью» и наносят ущерб деловой репутации «Русала»». Компания «сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации», отметили в пресс-службе.
26 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что основной владелец «Русала», бизнесмен Олег Дерипаска, решил не идти на поводу США и не отказываться от контроля над российской компанией. Недавние послабления со стороны американских властей лишь вселили в него уверенность в верности стратегии, поэтому отказываться от своей доли в компании он не намерен, отмечает агентство.
Россия не спешит с ответом на санкции США в отношении «Русала», поскольку надеется, что европейские лидеры смогут убедить Вашингтон еще больше смягчить ограничительные меры, сообщил в тот же день Reuters.
23 апреля Минфин США заявил, что готов снять санкции с российской компании, если Олег Дерипаска потеряет контроль над «Русалом».
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