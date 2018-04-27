Перед новым правительством стоят амбициозные задачи, заявила Матвиенко 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Перед новым правительством, которое будет сформировано после инаугурации президента РФ, стоят амбициозные задачи, действовать придется продуманно и решительно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Инаугурация президента РФ состоится 7 мая.
"Требования к новому правительству выдвигает само время. Задачи стоят сложные, амбициозные. Действовать придется продуманно и решительно", — сказала спикер, текст ее интервью опубликован в пятницу в "Парламентской газете".
Матвиенко напомнила о задаче, которую сформулировал президент России: страна должна совершить рывок в своём развитии. «Из этого следует, что времени на раскачку нет», — сказала сенатор.
Она привела слова великого реформатора Российской империи Петра Столыпина о том, что если «существуют длинные периоды для обдумывания, то существуют исторические минуты для решения».
"Настоящий политик должен понимать и даже чувствовать эту разницу, соответствовать запросам времени", — отметила спикер.