Матвиенко: устав ООН требует изменений для приведения его в соответствие с реалиями

"Позиция России в данном вопросе взвешенная и четкая: ООН нуждается в изменениях, цель которых — приведение ее устава, деятельности в соответствие с современными реалиями", — сказала Матвиенко.

При этом она считает, что принципы, лежащие в основе деятельности ООН, полностью сохраняют свою жизненную силу. «Но то, что она переживает сейчас нелегкие времена, несомненно. Эффективность деятельности ООН, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К сожалению, это факт», — считает Матвиенко.

Сенатор убеждена, что изменения необходимы, чтобы организация в полной мере выполняла миссию, ради которой создавалась — «избавление человечества от угрозы третьей мировой войны, обеспечение равной безопасности всех народов, полицентричного и демократического мирового порядка».

Матвиенко также подчеркнула, что задача международного сообщества не крушить принципы, положенные в основу ООН, а создавать механизмы их реализации, отвечающие нынешним условиям.

"Нужно понимать, что за акцентированием кризиса ООН, других институтов и организаций нередко скрывается стремление некоторых государств, их правящих кругов вообще избавиться от институтов и норм международного права, поскольку они мешают их претензиям на исключительное положение в мире. А подобная активность нарастает. В мире, насыщенном ядерным оружием, такое поведение смертельно опасно", — отметила спикер Совфеда.

Межпарламентская дипломатия

По словам Матвиенко, в этих условиях возрастает значимость межпарламентской дипломатии, у которой очень большой потенциал. «Контакты, взаимодействие парламентариев могут дать эффект там и тогда, где и когда буксуют обычные внешнеполитические механизмы. Мы, российские парламентарии, просто обязаны как можно полнее использовать этот потенциал, и делаем для этого все, что в наших силах», — сказала парламентарий.

ШОС, Она отметила, что интерес парламентов и парламентариев других государств к регулярным двусторонним контактам с российскими коллегами, в том числе на долгосрочной основе, велик. В частности, сохраняются и укрепляются связи с парламентами государств ЕАЭС БРИКС , устойчиво развивается сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Сенатор констатировала, что делегации Совета Федерации и Государственной Думы — активные участники практически всех межпарламентских форумов.

"Нас приглашают, нас не только слушают, но и прислушиваются, наша позиция находит отражение в принимаемых документах. Не хочу никого обидеть, но не могу не сказать, что международное парламентское сообщество демонстрирует в этом отношении подлинное здравомыслие и настоящий реализм, в основе которого понимание возрастающего значения, роли России в мировой политике. Это то, чего сегодня явно не хватает правящим кругам западных государств, их союзникам и партнерам", — считает Матвиенко.