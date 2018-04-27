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Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ
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Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ 

ТАСС 41 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге встретится с Советом законодателей РФ и проведет заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча с парламентариями
Общение главы государства с Советом законодателей по традиции пройдет в Таврическом дворце в привязке в отмечаемому 27 апреля Дню российского парламентаризма. «Основными темами обсуждения станут меры по реализации Послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года представительными органами государственной власти, законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи и развитие цифровой экономики в регионах», — сообщили в Кремле.
Кроме того, как сообщила пресс-служба Госдумы, участники заседания президиума Совета законодателей и самого Совета в пятницу обсудят также совершенствование нормативной базы системы сельхозстрахования и противодействие экономическим преступлениям.
Совет законодателей — совещательный и консультативный орган, в состав которого входят спикеры обеих палат парламента и их первые заместители, председатели законодательных органов власти субъектов РФ, председатели комитетов Совета Федерации и Госдумы. Путин регулярно проводит встречи с Советом законодателей, год назад на аналогичном мероприятии президент обсуждал с парламентариями совершенствование законодательства о противодействии коррупции, импортозамещение, экологию и другое.
Реализация президентского послания
Примерно половина президентского послания Федеральному собранию 1 марта была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая часть — вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности. В частности, ключевой задачей страны на ближайшее десятилетие Путин назвал рост реальных доходов людей и снижение вдвое уровня бедности. Кроме того, президент высказался за то, чтобы система социальной помощи была выстроена по принципу справедливости и адресности. Глава государства поручил также развивать меры демографической поддержки и поставил цель добиться увеличения средней продолжительности жизни к 2030 году с нынешних 73 лет до как минимум 80.
В послании парламенту Путин поставил задачу за шесть лет увеличить ВВП на душу населения почти в полтора раза, повысить расходы на здравоохранение, обеспечить для россиян доступность и качество жилья, заняться улучшением экологии и инфраструктуры. Президент уделил внимание также вопросам развития цифровой экономики, образования и другим. 16 марта был опубликован перечень поручений президента по итогам послания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что нижняя палата парламента совместно с правительством подготовит необходимую законодательную базу, предусмотренную поручениями президента, чтобы, по сути, «сформировать правовую основу развития страны на последующие десятилетия».
Лучшие проекты РГО  Также в пятницу глава государства традиционно проведет заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО), в ходе которого подведут итоги работы организации за 2017 год и представят лучшие проекты текущего года. В рамках мероприятия состоится церемония вручения почетных грамот и медалей РГО, сообщила пресс-служба Кремля.
На заседании попечительского совета РГО год назад Путин отмечал, что Русское географическое общество «стало заметным участником общественной жизни нашей страны» и автором важных инициатив, в том числе в сфере образования.
Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» насчитывает 85 региональных отделений по всей России. В 2009 году президентом общества избрали Сергея Шойгу. В 2010 году создали попечительский совет РГО, который возглавил Путин.
Президент РФ совершает рабочую поездку в Санкт-Петербург с 26 апреля, в четверг он посетил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и принял участие в пленарном заседании ХI Съезда Российского союза ректоров.
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