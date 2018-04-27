Было — стало: как сейчас выглядит и чем живет победительница конкурса «Евровидение-2007» Мария Шерифович

В 2007 году Мария Шерифович победитела на конкурсе «Евровидение» с песней «Молитва» на сербском языке. После возвращения в Белград в аэропорту имени Николы Тесла Марию встречало около 100 тысяч человек.

После победы на конкурсе Шерифович стала своеобразным национальным героем. Но ее триумф продлился около года, а дальше популярность пошла на спад. Сама Мария винит в этом своего менеджера. Но певица не теряла надежду вернуть славу, продолжала работать и записывать новый музыкальный материал.

И, может, Шерифович и удалось бы нагнать упущенное, вот только в 2013 году она официально объявила, что является лесбиянкой. Конечно, люди и до этого подозревали, что Мария относится к нетрадиционной сексуальной ориентации: короткие волосы, мужские наряды да и провокационные слухи говорили больше, чем слова. Например, Елена Темникова , которая также участвовала в «Евровидении-2007» в составе группы SEREBRO рассказала, что Шерифович откровенно проявляла излишнюю симпатию в ее сторону. Сама исполнительница объявила, что замуж она не собирается, а через несколько лет планирует воспользоваться банком спермы для зачатия ребенка.

Сейчас, судя по Instagram певицы, она продолжает активно выступать и работать. Вот только за эти 11 лет с конкурса Шерифович стала еще больше похожа на мужчину. О личной жизни Марии на сегодняшний день информации нет. Но вот кольцо на безымянном пальце намекает, что сердце певицы не свободно.

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Фото:Instagram