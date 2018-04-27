В ПАСЕ заявили о необходимости более эффективного противодействия гибридным войнам

ПАРИЖ, 26 апреля. / ТАСС /. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила о необходимости более эффективной борьбы с гибридными войнами. Соответствующая резолюция, посвящена соблюдению прав человека в условиях противодействия таким атакам, принята ассамблеей в четверг на сессии в Страсбурге

В ПАСЕ высказали обеспокоенность в связи с тем, что «сегодня государства все чаще сталкиваются с явлением „гибридной войны“, которое представляет собой новый тип угрозы, основанной на сочетании военных и невоенных средств, таких, как кибератаки, кампании по дезинформации, в том числе фальшивые новости, распространяемые, в частности, через социальные сети». Парламентарии отметили в своей резолюции, что особенно опасны кибератаки, поскольку «они могут поразить стратегическую инфраструктуру страны, такую, как система управления воздушным движением или атомные станции». Гибридная война, по мнению представителей ассамблеи, «может дестабилизировать целые общества».

Вместе с тем в ассамблее особо отметили, что «при противостоянии гибридной войне государства обязаны соблюдать права человека». ПАСЕ высказала тревогу в связи с тем, что «некоторые государства-члены Совета Европы уже приняли меры (такие, как обвинительные приговоры за заявления в Сети, меры надзора, блокирование сайтов), которые вызывают вопросы относительно прав человека, в частности на свободу выражения».

"Ассамблея призывает государства-члены не прибегать к гибридной войне в международных отношениях и полностью соблюдать положения международного права

", — говорится в документе ПАСЕ. Парламентарии также рекомендовали странам «активизировать международное сотрудничество в целях выявления всех гибридных угроз», а также «принять меры для повышения осведомленности общественности об этом».