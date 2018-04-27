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Народный календарь. 27 апреля. Мартын Лисогон помогает лисицу руками изловить
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Народный календарь. 27 апреля. Мартын Лисогон помогает лисицу руками изловить 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день верующие вспоминают святого Мартина Лисогона, носившего титул Папы Римского. Как-то задумали на жизнь его покуситься, но только злодей меч свой занес, как немедля ослеп.
А Лисогоном святого Мартына позднее нарекли за то, что именно на его день лисицы покидают свои старые норы и идут рыть новые. И в первые дни после своего переселения слепы и глухи становятся, позволяя себя ловить голыми руками. Вспоминали в этот день и ворона. На 27 апреля птицы эти своих птенцов в лужах купают и отпускают в свободную жизнь. Это зловещая птица. Коли замечали ее сидящей на церкви и каркающей, то означало, что быть мертвецу на селе. А если увидеть ворону, песенку насвистывая и по лесу гуляя, то волка неизбежно повстречаешь.
Но и добрыми приметами этот день славится. Издревле с 27 апреля начиналась пахота и сев хлебов. И если день был теплый и яркий, означало это, что урожай выдастся добрым и богатым. Работать на святого Мартына нужно от зари до зари, чтобы подготовить под посев побольше земли.
Именины в этот день отмечают Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын и Фома.
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