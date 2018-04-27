Совет Федерации усилит парламентский контроль

— Валентина Ивановна, вы были одним из инициаторов учреждения Дня парламентаризма. Не столько как профессионального праздника, сколько как повода для просветительской работы, напоминания о традициях российского парламентаризма, осмысления его практики, анализа актуальных проблем. Прошло пять лет с того момента, как мы в 2013 году впервые отмечали его. Насколько россияне стали более осведомлены о работе законодателей — федеральных, региональных? Насколько активнее граждане принимают участие в их работе?

— Прежде всего хочу поздравить читателей с Днём российского парламентаризма! Ведь без избираемого самими гражданами, наделённого широкими и действенными полномочиями, продуктивно работающего парламента не может быть здорового общества, сильного государства, процветающей страны.

В своей деятельности мы придаём первостепенное значение поддержанию и укреплению информационной открытости парламента, развитию связи с обществом. Россия — демократическое государство. Граждане вправе знать, какие готовятся законопроекты, доносить до парламентариев свои предложения, отслеживать правоприменительную практику. Это и есть реальное участие людей в управлении государством. Это также проверка того, насколько наша работа соответствует интересам общества, ожиданиям граждан. И потому мы делаем всё, чтобы наша работа, её результаты были как можно прозрачнее и понятнее для общества.

Считаю, нам удалось выстроить эффективно работающую систему освещения нашей деятельности, механизмы обратной связи с обществом. Даже самому ленивому человеку не составит труда получить информацию как о работе Совета Федерации в целом, так и любого его комитета, сенатора.

Граждане вправе знать, какие готовятся законопроекты, доносить до парламентариев свои предложения, отслеживать правоприменительную практику.

Ведущая роль в этой системе принадлежит сайту палаты, аккаунтам в социальных сетях. Мы и впредь будем расширять, совершенствовать взаимодействие с обществом посредством инструментов, механизмов Интернета, других информационных технологий.

Большую и полезную работу ведёт парламентский телеканал «Вместе-РФ». Совсем недавно мы поздравили его сотрудников с пятилетием начала деятельности. Потенциальная аудитория канала составляет сейчас около 56 миллионов человек, он ведёт передачи в 78 субъектах РФ, рассказывает как о работе законодателей, так и о жизни страны в целом. Материалы «Вместе-РФ» используют федеральные и региональные телекомпании.

Не утратили своего значения и традиционные форматы связи с гражданами. Это их письменные обращения в Совет Федерации, к его членам, непосредственное общение сенаторов с жителями своих регионов.

Мы в Совете Федерации с большим вниманием относимся к материалам СМИ, касающимся деятельности нашей палаты. Как правило, они объективные, конкретные, свободные от предвзятости и политиканства. В этом немалая заслуга парламентского пула. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить журналистов, освещающих нашу работу, за точность освещения, профессионализм, взвешенность оценок, позиций, предложений. Естественно, всё это относится и к «Парламентской газете», её сотрудникам. Ваша работа заслуживает самых добрых слов.

Упрекнуть нашу палату в закрытости, изоляции от людей, келейности при принятии решений невозможно. Всё делается открыто для общества и вместе с обществом. Вместе с тем, конечно, нам есть куда двигаться. На мой взгляд, важно вовлекать граждан в процесс совершенствования законодательства и осуществление парламентского контроля, усиливать взаимодействие сенаторов и населения при обсуждении вопросов, касающихся развития регионов. Мы видим, что запрос на реальное участие в принятии решений, их реализации со стороны граждан растёт. Видим и то, что адекватно ответить на этот запрос власти готовы не всегда.

Упрекнуть нашу палату в закрытости, изоляции от людей, келейности при принятии решений невозможно. Всё делается открыто для общества и вместе с обществом.

Между тем, на мой взгляд, парламентарии как представители власти, избираемые народом, тесно связанные с ним, располагают инструментами, позволяющими заблаговременно видеть и решать проблемы, которые особенно волнуют граждан. И надо этими возможностями активно пользоваться, в том числе посредством «давления» на исполнительную власть, если она запаздывает с решениями.

— Выступая в феврале с отчётом о работе Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, его глава сказал, что в весеннюю сессию планирует представить ряд инициатив, меняющих законодательство о парламентариях. Какие именно планируются изменения? Необходимы ли какие-то законодательные меры для того, чтобы эффективнее реализовывался потенциал парламентаризма в России?

— Мы не видим необходимости в кардинальных изменениях этого сегмента законодательства. В то же время явно ощущается потребность в его «донастройке».

Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности работает сейчас над совершенствованием такого важнейшего элемента демократии, как парламентский контроль. Пять лет назад мы приняли закон, который существенно укрепил полномочия палат Федерального Собрания в этой сфере. В том числе в части контроля за своевременным принятием Правительством России подзаконных нормативных актов. Однако по-прежнему есть отставание, что негативно сказывается на эффективности применения принятых законов. Считаем, без внесения «точечных» изменений в законодательство о парламентском контроле не обойтись.

Сегодня многое сделано для того, чтобы ситуация стала выправляться. В регламенты Государственной Думы и Правительства внесены изменения, обеспечивающие своевременность подготовки подзаконных актов. На жёстком контроле этот вопрос стоит в Совете Федерации — профильные комитеты контролируют сроки их принятия, отчёт представляют в Совет палаты. Ряд комитетов по предметам своего ведения отмечают отсутствие проблем с подзаконными актами. Вероятно, свои плоды принесла практика приглашения на заседания комитетов представителей министерств и ведомств, затягивающих работу.

Следующий момент. Важно также, чтобы не только федеральные, но и региональные парламенты могли в полной мере осуществлять свои контрольные полномочия в отношении структур исполнительной власти. Мы запросили информацию о нормативно-правовом регулировании и практике парламентского контроля в субъектах Российской Федерации, анализируем ее. В ближайшее время на Совете законодателей будем обсуждать вопрос о разработке модельного закона, регулирующего контрольные полномочия парламентов субъектов Федерации, его применение для обеспечения реализации положений Послания Президента Российской Федерации.

Другой назревший вопрос — повышение статуса парламентского запроса и запроса члена Совета Федерации. В настоящее время предусмотрена ответственность в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей за несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления информации члену Совета Федерации или депутату Государственной Думы — эта сумма меньше, чем за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Согласитесь, вряд ли это правильно. Ведь член Совета Федерации или депутат Государственной Думы выражает политическую волю десятков тысяч граждан и даже целых регионов. Считаем, что ответственность за нарушения в отношении запросов парламентариев должна быть усилена.

— Всё чаще можно услышать, прочитать, что ведущие международные организации — такие, как ООН, Совет Европы и другие, — находятся в кризисе. Согласны ли вы с этим? Что в связи с этим можете сказать о судьбе парламентаризма в мире, о перспективах межпарламентской дипломатии?

— Полагаю, что слово «кризис» в данном случае является слишком сильным. Принципы, лежащие в основе деятельности Организации Объединённых Наций, полностью сохраняют свою жизненную силу. Но то, что она переживает сейчас нелёгкие времена, несомненно. Эффективность деятельности ООН, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К сожалению, это факт.

Позиция России в данном вопросе взвешенная и чёткая: ООН нуждается в изменениях, цель которых — приведение её устава, деятельности в соответствие с современными реалиями. Это необходимо, чтобы она в полной мере выполняла миссию, ради которой создавалась. А эта миссия — избавление человечества от угрозы третьей мировой войны, обеспечение равной безопасности всех народов, полицентричного и демократического мирового порядка. Принципы, положенные в основу ООН, и сегодня сохраняют свою жизненную силу. Задача международного сообщества — не крушить их, а создавать механизмы их реализации, отвечающие нынешним условиям.

Принципы, лежащие в основе деятельности Организации Объединённых Наций, полностью сохраняют свою жизненную силу. Но то, что она переживает сейчас нелёгкие времена, несомненно.

Нужно понимать, что за акцентированием кризиса ООН, других институтов и организаций нередко скрывается стремление некоторых государств, их правящих кругов вообще избавиться от институтов и норм международного права, поскольку они мешают их претензиям на исключительное положение в мире. А подобная активность нарастает. В мире, насыщенном ядерным оружием, такое поведение смертельно опасно.

В этом контексте возрастает значимость межпарламентской дипломатии. У неё огромный потенциал. Контакты, взаимодействие парламентариев могут дать эффект там и тогда, где и когда буксуют обычные внешнеполитические механизмы. Мы, российские парламентарии, просто обязаны как можно полнее использовать этот потенциал, и делаем для этого всё, что в наших силах.

ШОС, Интерес парламентов и парламентариев других государств к регулярным двусторонним контактам с российскими коллегами, в том числе на долгосрочной основе, велик. Сохраняются и укрепляются связи с парламентами государств ЕАЭС БРИКС . Устойчиво и плодотворно развивается сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. За годы своего существования ассамблея приняла почти 500 модельных кодексов, законов, вспомогательных правовых актов. Это документы, которые национальные парламенты, адаптируя к условиям своих стран, превращают в работающие законы.

Делегации Совета Федерации, Государственной Думы — активные участники практически всех межпарламентских форумов. Нас приглашают, нас не только слушают, но и прислушиваются, наша позиция находит отражение в принимаемых документах. Не хочу никого обидеть, но не могу не сказать, что международное парламентское сообщество демонстрирует в этом отношении подлинное здравомыслие и настоящий реализм, в основе которого понимание возрастающего значения, роли России в мировой политике. Это то, чего сегодня явно не хватает правящим кругам западных государств, их союзникам и партнёрам.

Обстановка в мире сложилась непростая. Всё большее число парламентариев из разных стран особенно глубоко осознают ответственность законодательной ветви власти, её институтов и структур за происходящее на мировой арене, стремятся направить события в позитивное русло. Это, в частности, проявляется в деятельности Межпарламентского союза. 137-я Ассамблея МПС в Санкт-Петербурге поддержала инициативу МПА СНГ об учреждении Международного дня парламентаризма. Соответствующий проект резолюции будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН в мае нынешнего года. Надеемся на положительное решение.

Хочу сказать, что Совет Федерации активно работает над тем, чтобы собирать на одной площадке не только парламентариев из разных стран, но и других представителей власти, общества для обсуждения конкретных проблем. В сентябре этого года в Санкт-Петербурге состоится второй Евразийский женский форум. Мы ждём гостей, составляющих мировую женскую элиту: политиков, учёных, предпринимателей, деятелей искусства. Обсудим возможности и роль женщин в глобальной безопасности, устойчивом развитии. Проведём открытый диалог и обмен опытом на 35 дискуссионных площадках, заседаниях «Женской „двадцатки“ (W20), Женского делового клуба БРИКС, семинаре АТЭС „Женщины и технологии четвёртой промышленной революции“, панельных сессиях ЮНИДО, ЮНЕСКО

— Вы говорили о том, что в России нужно укреплять институт семьи как одну из опор стабильности государства и залога развития России. Именно на это направлен последний „демографический пакет“ президента. Стоит ли вслед за стратегиями по защите интересов детей и женщин подумать над стратегией по защите интересов семьи в РФ? И когда можно ожидать принятие закона о многодетных семьях?

— В минувшем году завершилось выполнение Национальной стратегии действий в интересах детей, в рамках которой поддержке семьи было уделено первостепенное внимание. Почти готова программа мероприятий по реализации Десятилетия детства, в которой тема семьи — одна из ведущих. Действует целый ряд законов, конкретных программ, федеральных и региональных, направленных на поддержку семьи. В том числе Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017‑2022 годы.

Законодательство постоянно совершенствуется. В совокупности эти акты охватывают все направления, все вопросы укрепления семьи, её финансовой и иной поддержки. Поэтому я пока не вижу необходимости в отдельной стратегии по защите интересов семьи.

Что касается законопроекта, закрепляющего правовой статус и основные меры поддержки многодетных семей, то работа над ним идёт. В группу по его подготовке вошли представители министерств, ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, уполномоченный по правам ребёнка, представители общественных организаций. На сегодняшний день нами проведён мониторинг законодательства всех субъектов Российской Федерации в данной области. Вырабатывается общая концепция законопроекта. Думаю, что до конца нынешнего года работа будет завершена.

— Валентина Ивановна, цифровая экономика — актуальная тема сегодняшнего дня. Руководитель одного из крупнейших банков недавно назвал список профессий, которые могут исчезнуть в процессе роботизации производства: водители, продавцы, юристы и так далее. Есть опасность, что в категорию „отмирающих“ попадут и парламентарии, а законы будут писать роботы?

— На наших глазах складывается качественно новая среда, формируемая бурным научно-техническим прогрессом. Это несёт с собой не только новые возможности для облегчения труда, повышения комфорта, укрепления здоровья, увеличения длительности активной жизни, но и новые вызовы. Один из них, с которым сталкивается всё большее число людей, — высвобождение работников в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг. Правда, одновременно появляются и новые профессии, например, интернет-аналитики, дизайнеры виртуальной среды обитания, многие другие.

Ситуация пока далеко не катастрофическая, искусственный интеллект, роботы людей не вытеснят и не заменят. Но это не значит, что люди должны сидеть, сложа руки.

Известное изречение гласит, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Есть это и сегодня — в образовании, подготовке кадров, на рынке труда. И всё же происходящие изменения в науке, технологиях, производстве, управлении настолько стремительны и глубоки, что становится очевидно: накопленный опыт не срабатывает, нужны принципиально иные решения. Их поиск идёт, притом поиск активный, творческий.

Считаю важным, что в стране складывается понимание: мы живём в такое время, когда получить знания и профессию на всю жизнь невозможно. Действительно, ребёнок поступает в школу, затем в колледж или вуз, на всё это уходит сейчас примерно полтора десятка лет. Но в наше время это огромный срок, многое из полученного в ходе обучения устаревает. Не говоря уже о том, что может даже исчезнуть профессия, которой овладевал молодой человек.

О грядущих переменах, связанных с научно-техническим прогрессом, говорили давно, создавали утопии и антиутопии, снимали фильмы о восстании машин. И всё же перемены застали нас — власть, бизнес, общество — в значительной мере врасплох. Говоря „нас“, я имею в виду не только Россию, а мир в целом. Масштаб и скорость перемен оказались больше, чем мы думали. Ситуация пока далеко не катастрофическая, искусственный интеллект, роботы людей не вытеснят и не заменят. Но это не значит, что люди должны сидеть, сложа руки. У человека есть потребность трудиться, большинство людей предпочтут работу, даже если их жизнь будет материально обеспечена независимо от занятости.

Значит, власть — законодательная и исполнительная — должна действовать „на опережение“, смотреть вперёд, прогнозировать предстоящие изменения структуры спроса на рынке труда, создавать условия для получения актуальных профессий, переподготовки высвобождаемых работников.

Люди должны быть готовы к постоянному обновлению знаний, профессиональных компетенций, навыков, вплоть до смены специальности. А государство и бизнес — создавать необходимые для этого условия.

Понимание этого есть. Но вот что касается практических шагов в данном направлении, то, по сути, мы только поворачиваемся лицом к этим вопросам. Уже видно, что разовыми акциями не обойтись. Требуются системные решения с участием учёных, предпринимателей, государства, политиков, профсоюзных деятелей. Такая работа в нашей стране начата, но её нужно вести более активно.

Учиться, конечно, приходится и парламентариям. Мы это делаем постоянно. Что касается замещения нас роботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдёт. Роботы эффективны там, где деятельность носит рутинный характер, складывается из последовательности элементарных операций, выполняемых по жёстким правилам. То есть там, где отсутствуют целеполагание, смысловое наполнение, творчество. Всё это требуется в политике, государственном управлении, в том числе в законодательной сфере. Право должно быть справедливым и гуманным, а эти понятия не укладываются в программный код.

В то же время уверена, что число удобных „цифровых“ инструментов, помогающих законодателю, будет расти. Это позволит высвободить время, энергию для решения тех задач, где нужны человеческий разум, жизненный опыт, знания да и душа человека. Последнее не менее важно, чем профессионализм — не только знать проблемы, но и чувствовать настроения людей. Уж это точно никакому роботу не удастся.

— После инаугурации президента пройдут изменения в составе кабмина. Что вы ожидаете от нового Правительства, какие требования к нему выдвигаете?

— Требования к новому Правительству выдвигает само время. Задачи стоят сложные, амбициозные. Действовать придётся продуманно и решительно.